Antonino Spinalbese, rottura con Belen Rodriguez: “Litigavamo e scappavo”

Scatta la censura al concorrente del reality: è successo dopo che ha parlato della sua ex

Uno dei concorrenti del GF Vip 7 è Antonino Spinalbese, conosciuto soprattutto dal pubblico per la relazione avuta con Belen Rodriguez. Il giovane hair stylist è tornato a parlare proprio della nota conduttrice argentina a pochi giorni dall’ingresso nella casa di Cinecittà, venendo però censurato dalla regia. In particolare non appena il gieffino ha svelato dei retroscena sulla ragione per cui la storia con la madre di sua figlia è giunta al termine, non è sfuggito un dettaglio visto che è cambiata l’inquadratura.

L’hair stylist ribadisce: “Io e Belen Rodriguez eravamo due cose troppo diverse”

Agli spettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini non sono passate inosservate, le nuove affermazioni che Antonino Spinalbese ha fatto riguardo alla storia d’amore con Belen Rodriguez. Il fotografo quando Charlie Gnocchi l’ha invitato a rivelargli i motivi per cui lui e la showgirl argentina si sono lasciati, è sceso nel dettaglio pronunciando le testuali parole: “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati”. Il gieffino ancora una volta ha ribadito che lui e la conduttrice appartengono a due mondi distanti, dopo aver detto nella prima puntata che non c’entrava con lui: “Eravamo due cose troppo diverse”. Dopo aver detto di non sapere se basta volersi bene in una storia ha aggiunto: “Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”. L’hair stylist ha anche ammesso: “Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero”.

Antonino Spinalbese fa una precisazione sulla madre di sua figlia: “Non rinnego nulla con lei”

Durante la chiacchierata con il suo compagno di gioco, e dopo che è scattata la censura dalla regia, l’hair stylist ha rotto il silenzio anche sulla figlia Luna Marì: “Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i suoi nonni. Sì ha mia madre e i genitori di lei che sono entrambi in Italia. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita”. Infine tornando a parlare della storia con la popolare showgirl, ci ha tenuto a sottolineare: “Non rinnego nulla con lei, anche perchè poi abbiamo avuto una bimba splendida”.

Intanto la cantante Orietta Berti che ha il ruolo di opinionista al GF Vip 7, ai microfoni del programma Casa Chi che vede al timone Sophie Codegoni, ha detto la sua quando la giornalista Azzurra Della Penna le ha domandato come mai secondo lei la conduttrice argentina si è innamorata dell’hair stylist: “Mi sembra un po’ timido, un tipo tenebroso, un bel fisico, magari lui ha un carattere che coinvolge le donne e affascina. Lei ha avuto sempre dei bei ragazzi alla fin fine”.