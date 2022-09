GF Vip, Antonino Spinalbese ammette: “Belen Rodriguez? Non c’entrava con me”

Le parole inaspettate del gieffino sulla sua ex: il video di presentazione raccoglie critiche

Dopo tanta attesa questa sera lunedì 19 settembre 2022, su Canale 5 ha preso il via la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ciò che ha detto Antonino Spinalbese, uno dei concorrenti, nel suo video di presentazione non è passato per niente inosservato al pubblico, visto che ha rotto il silenzio sulla madre di sua figlia Luna Marì. Le parole pronunciate dal gieffino sulla nota conduttrice e showgirl argentina a detta di tanti utenti della rete erano evitabili, visto che sul web non stanno mancando critiche.



Il noto hair stylist evita di parlare di nuovo della showgirl argentina: “Salutiamo mia figlia più che altro”

L’ingresso nella casa di Cinecittà di Antonino Spinalbese che da qualche settimana è tornato single, non è stato gradito da parecchi spettatori. Nel suo video di presentazione il giovane hair stylist non poteva non parlare della sua ex, ma per iniziare si è descritto affermando: “Sono molto ambizioso, sognatore, un anima libera. Mi piace sedurre da morire, sono attratto dal mondo femminile”. A questo punto ha parlato della sua vita professionale: “Prima di diventare parrucchiere ho fatto qualunque cosa”. Sulla passata relazione avuta proprio con Belen Rodriguez ha dichiarato: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo”. Il 27enne sempre riferendosi alla conduttrice argentina, si è lasciato andare alla seguente ammissione al GF Vip 7: “Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia”. Riguardo alla fine della loro storia ha precisato: “Le storie finiscono e abbiamo cercato di andare oltre e di pensare solamente a nostra figlia”.

Secondo il pubblico da casa il gieffino, avrebbe potuto evitare di fare tali affermazioni sulla madre di sua figlia. Il diretto interessato senza ombra di dubbio ha fatto capire di essere molto sicuro di sè, e l’opinionista Orietta Berti ha espresso il suo parere, che non è stato interpretato come un vero e proprio complimento: “E’ molto umile”. Intanto il conduttore ha stuzzicato l’hair stylist quando era in procinto di varcare la porta rossa, dato che riferendosi alla sua ex gli ha chiesto: “Ho visto che non l’hai citata, la cito io”. La replica del gieffino è stata: “Salutiamo mia figlia più che altro!”.

La smentita dell’opinionista del GF Vip: “Frecciatina che mi ha fatto molto male”

Anche Sonia Bruganelli ha detto la sua sull’hair stylist: “Lui ci crede tantissimo, d’altronde è stato con Belen. Ha avuto una figlia tra l’altro bellissima e ci crede tantissimo”. Nella parte iniziale del primo appuntamento invece Orietta Berti ha fatto una smentita, dato che quando il conduttore le ha domandato: “Allora mi vuoi un po’ di bene, non è una questione di soldi?” ha risposto: