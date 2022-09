Arena 60 70 80 90, Amadeus non si trattiene: “Vedremo una cosa strepitosa”

Il conduttore carica l’attesa in vista del grande evento: “Ci saranno brani strepitosi”

Cresce l’attesa per il ritorno di Arena 60 70 80 e 90 con il timoniere Amadeus pronto a regalare grande musica al pubblico di Rai. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, non ancora sazio di aver dispensato canzoni di grande successo negli ultimi anni, è pronto a regalare tre grandi serate ai telespettatori direttamente dall’Arena di Verona, il 17 e 24 settembre oltre all’1 ottobre. Intervistato da TV Sorrisi e canzoni il presentatore ha rilasciato alcune curiose anticipazioni riguardo alle serate in cui indosserà le cuffie e vestirà i panni del deejay con la ferrea volontà di regalare canzoni mai dimenticate e che hanno fatto la storia. E il livello, come confessato dallo stesso Amadeus, sarà altissimo:

Ascolteremo tutti brani strepitosi che inaspettatamente i ragazzi conoscono, non solo i loro genitori o i loro nonni

le dichiarazioni del padrone di casa del tanto atteso evento.

Amadeus su Arena 60 70 80 e 90: “Saranno tre serate di grande festa”

Non è finita, perché a un anno distanza dal primo esperimento, Amadeus ha intenzione di fare le cose ancora più in grande con il suo Arena 60 70 80 e 90, evento attesissimo che porterà sul palco artisti incredibili, mai dimenticati e che sono pronti a far vivere al pubblico da casa tre notti incredibili. Parlando al settimanale TV Sorrisi e canzoni il direttore artistico del Festival di Sanremo ha caricato: “Saranno tre serate di grande festa e di grande show, si ballerà molto e si canterà pure” – ha spiegato il conduttore che una volta terminato l’evento si tufferà anima e corpo nella kermesse musicale più attesa che farà ritorno il prossimo febbraio -.

Ospiti eccezionali, le anticipazioni sulle tre serate speciali

Nei giorni scorsi sono circolate le prime anticipazioni su Arena 60 70 80 e 90, che rispetto allo scorso anno vanterà ancora più ospiti musicali, molti di essi internazionali e pronti a scatenare il pubblico dell‘Arena di Verona, ormai divenuta una cornice imprescindibile per lo spettacolo italiano e i concerti. Pr quanto riguarda il panorama internazionale troveremo Gloria Ganyor che canterà il successo intramontabile I will survive. Ci saranno poi gli OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) con la loro Enola Gay, mentre non mancheranno I ricchi e poveri e Ornella Vanoni.