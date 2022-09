Arena 60 70 80 e 90, colpaccio di Amadeus: ecco il cast di ogni puntata

Grandi ospiti per Amadeus: i cantanti internazionali e italiani che si esibiranno su Rai1

Ci siamo, dopo il grande successo raccolto lo scorso anno Arena Suzuki 60 70 80 e 90 è pronta a tornare nella prima serata di Rai1 e questa volta con un decennio in più! Infatti, visti gli ottimi ascolti della precedente edizione, quest’anno Amadeus ha pensato di inserire anche gli anni 90, annata storica per tantissimi successi musicali intramontabili. Nelle ultime ore Tvblog.it ha svelato buona parte del cast ufficiale che animerà le varie puntate. Nella prima puntata di sabato 17 settembre, ad esempio, per quanto riguarda il panorama internazionale ci sarà Gloria Ganyor che canterà il successo indimenticabile I will survive. Ci saranno poi gli OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) con la loro Enola Gay, mentre per il panorama italiano spazio ai Ricchi e poveri con Sarà perché ti amo e ad Ornella Vanoni con L’appuntamento.

Gli ospiti di Arena 60 70 80 e 90: ritorni e nuovi arrivi

La prima puntata del programma musicale condotto da Amadeus vedrà poi Umberto Balsamo con Balla, i Neri per caso con Le ragazze e Gianluca Grignani con Destinazione paradiso. Per la musica internazionale ci saranno inoltre Richard Sanderson con Reality e Paul Young con Love of the Common People. Per quanto riguarda, invece, sabato 24 settembre saliranno sul palco Umberto Tozzi che canterà Stella stai, Fabio Concato con Domenica bestiale e Raf con Sei la più bella del mondo. Anche nella seconda serata, poi, non mancheranno volti della musica internazionale. Tra loro ci saranno gli Aqua con Barbie girl, Amii Stewart con Knock on wood e i Rockets con Galactica.

Ultima puntata con il botto per Amadeus

Tra le grandi novità di Arena 60 70 80 e 90 come già detto c’è appunto un decennio musicale in più. Per questo saranno decisamente di più i cantanti pronti a far ballare il pubblico dell’Arena di Verona e quello che seguirà l’evento in differita da casa su Rai1. Nell’ultima puntata in onda sabato 1 ottobre ci saranno Max Pezzali con Sei un mito, Rita Pavone con Il ballo del mattone, Michele Zarrillo con Cinque giorni, i Cugini di campagna con Anima mia e i Matia Bazar con Vacanze romane. Sul fronte internazionale invece spazio a: Bonnie Tyler che canterà Total eclipse of the heart, Patrick Hernandez con Born to be alive e Limahl con Never ending story.