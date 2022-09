Ascolti 10 settembre: Tim Music Awards al top, boom incoronazione Re Carlo

Gli ascolti di sabato 10 settembre: vola la musica con Carlo Conti e il suo Tim Music Awards

Si stanno sempre più riempendo i palinsesti per la nuova stagione televisiva. Ieri sera Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno guidato la seconda serata del Tim Music Awards, confermando i risultati eccezionali della serata di debutto. Grande merito anche dei super ospiti che sono saliti sul palco e che hanno fatto registrare alla coppia di conduttori numeri molto importanti, considerato anche il periodo non ancora pienissimo per la tv, che entro le prossime due settimane però si riaccenderà definitivamente un po’ su tutta la linea. Tim Music Awards ha conquistato 2.698.000 spettatori pari al 18.2% di share, nella presentazione in onda dalle 20.46 alle 21.26, e 2.638.000 spettatori equivalenti al 20.3% di share nella fascia dalle 21.31 alle 23.52. Dati che hanno permesso a Rai1 di avere la meglio sulla concorrenza, in attesa del gran ritorno dei cavalli di battaglia del sabato sera, come ad esempio Ballando con le stelle.

L’incoronazione di Re Carlo e uno share da sogno: battuto anche il Tim Music Awards

E pensare che i risultati di ascolto ottimi per Rai 1 di ieri sabato 10 settembre sono iniziati fin dal mattino. L’evento di incoronazione di Re Carlo ha fatto registrare dati stellari per il primo canale, che ha addirittura superato in termini di share il Tim Music Awards, trasmesso poi in prima serata con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Per il tanto atteso momento dal Regno Unito si sono collegati in video 1.220.000 spettatori pari ad uno share del 22.1%. Numeri da capogiro considerata la fascia del daytime. L’evento musicale, al suo secondo appuntamento si è confermato dopo un venerdì con dati da urlo sul primo canale.

Ancora musica sul primo canale

Il Tim Music Awards si è confermato ancora una volta un grande successo, visti i numeri che è riuscito a portare a casa. Per tutti coloro che già sentissero la nostalgia delle serate condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, oggi pomeriggio dalle 17:20 Rai1 manderà in onda uno speciale riassunto di entrambe le notti, con il meglio di quanto accaduto sul palco di Verona e i vari momenti salienti.