Ascolti Tim Music Awards: che share per Vanessa Incontrada e Carlo Conti!

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 10, 2022 , in Notizie Varie

Serata vittoriosa in ascolti per Carlo Conti e Vanessa Incontrada: i dati auditel di ieri

E’ andata in onda ieri sera, venerdì 9 settembre 2022, su Rai1 la prima puntata dei Tim Music Awards, dall’Arena di Verona, con la conduzione dei padroni di casa ormai storici dello show, riconfermati dopo il successo delle passate edizioni. E anche quest’anno il pubblico ha gradito molto lo spettacolo musicale tanto che, come apprendiamo da TvBlog, puntualissimo ogni mattina nella pubblicazione dei dati auditel dei programmi trasmessi il giorno prima, lo share è volato sopra quota 20%. Nello specifico, la media è risultata essere del 20.37%, come spieghiamo più nel dettaglio nel paragrafo successivo.

Gli ascolti della prima delle due puntate dell’edizione 2022 dei Tim Music Awards

L’anteprima dello spettacolo condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada è stata seguita, come scopriamo dal sito menzionato nel paragrafo precedente, da una media di 3milioni 118mila telespettatori con uno share del 18.46%, mentre il programma vero e proprio, con lo share riportato nel primo paragrafo, ha ottenuto ben 2milioni 859mila telespettatori, vincendo a tutti gli effetti la sfida in ascolti con la rete concorrente, ossia Canale5, che ha trasmesso invece il film Benvenuti al Sud, visto da un netto di 1milione 991mila telespettatori con uno share del 13.59%.

Ricordiamo che la seconda ed ultima puntata dei Tim Music Awards 2022 andrà in onda questa sera, sempre dall’Arena di Verona.

Ascolti tv ieri sera: i dati auditel dei maggiori programmi andati in onda sulle altre reti

Dopo aver parlato del successo di Carlo Conti e Vanessa Incontrada (quest’ultima nei giorni scorsi ha parlato del rapporto con il collega), riportiamo i dati auditel di alcuni dei programmi ieri sera in onda su altri canali. Il tempo della velocità su Rai2 ha avuto poco più di mezzo milione di spettatori e circa il 3% di share, mentre su Rete4 il ritorno di Quarto Grado ha sfiorato la media di 1milione di telespettatori; per la pellicola di Italia1 Attacco al potere 2, invece, 1milione 111mila telespettatori e il 7.08%.