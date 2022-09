Attilio Romita insulta Giucas Casella, che sbotta: “Mai mancato di rispetto”

GF Vip, il concorrente insulta pesantemente l’ex gieffino: “Vecchio viscido”

Attilio Romita è da pochi giorni nella casa più spiata dagli italiani, ma non ha avuto alcuna remora nell’esprimere le sue opinioni su fatti e persone, anche in maniera molto colorita. In questa ultime ore ha preso di mira Giucas Casella perchè nella scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini non si sarebbe comportato in maniera adeguata nei confronti di due ragazze, con le quali ha fatto una doccia. Per tale ragione non ha avuto alcun problema nel chiamarlo ‘vecchio viscido’ (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Una cosa viscida, brutta di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze…”

Giucas Casella replica al gieffino: “Mai mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita”

Le dichiarazioni colorite di Attilio Romita al Grande Fratello Vip nei confronti del sensitivo ovviamente hanno creato un bel po’ di scalpore sui social. E dopo diverse ore anche il popolare medium ha risposto per le rime al gieffino, il quale ha destato perplessità in Sara Manfuso, difendendosi con le unghie e con i denti. Cosa ha detto? Ha scritto un lungo post su twitter in cui ha dichiarato di non aver mai e poi mai mancato di rispetto alle donne in tutta la sua vita, includendo anche il periodo passato nella casa più spiata dagli Italiani: “Mai mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita…”

Attilio Romita dà del vecchio bavoso a Giucas Casella#GFVIP pic.twitter.com/kIhTFbyrdA — Roberto Mallò (@robymallo) September 22, 2022

Attilio Romita al centro delle polemiche: la stizzita replica dell’ex gieffino

Giucas Casella, sempre in questo post pubblicato su twitter poco fa, ha poi dichiarato di credere che quella famosa doccia con le ragazze sia stata del tutto innocente:

“La malizia e la cattiveria gratuita sta negli occhi di chi guarda. Divertiti Romita…”

Nel suddetto post ha anche pubblicato un video in cui ha mostrato ai suoi follower che nei giorni scorsi Attilio Romita ha ballato senza maglietta con Patrizia Rossetti. E questo suo ultimo gesto è stato interpretato come il fatto che abbia voluto far emergere in qualche modo la sua presunta incoerenza. Ci sarà presto un confronto tra i due?