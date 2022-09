Sara Manfuso e i dubbi su Attilio Romita: “La compagna come fa ad amarlo?”

Sara Manfuso non convinta dai comportamenti di Attilio Romita: “La compagna è contenta a vederlo così? Io non lo sarei”

Sara Manfuso da quando è entrata lunedì nella casa del Grande Fratello Vip si è confermata come una donna che esprime liberamente la sua opinione senza avere paura delle critiche o delle conseguenze. La donna, nonostante abbia scherzato più volte con Attilio Romita, parlando con Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi ci è andata giù pesante contro l’ex conduttore del Tg1, non condividendo alcuni suoi comportamenti: “Lui ha una compagna, una compagna che lo vede così è contenta oppure no? Io avrei dei problemi a stare con uno cosi…mamma mia, ma come fai ad amarlo? A me delle volte fa un po’ pena, esagera per integrarsi con il gruppo, mi sembra eccessivo, deve comunque pensare all’età che ha”. Parole al veleno dell’opinionista che probabilmente Alfonso Signorini manderà in onda per farle vedere al diretto interessato nella puntata di questa sera che promette scintille.

Attilio Romita critica aspramente Giucas Casella: “Si è comportato da viscido e…”

Attilio Romita, che nelle ultime ore è stato censurato dal GF Vip, parlando poi nel corso della notte con Sara Manfuso si è scagliato pesantemente contro Giucas Casella per alcuni suoi comportamenti avuti nella passata edizione, criticandolo con alcune parole poco carine: “Giucas Casella la scorsa edizione faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava la mano a queste due ragazze, ma per un quarto d’ora. Una cosa viscida, brutta, di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste bellissime ragazze”. Chissà come l’avrà presa l’illusionista, ora a Cefalù con la compagna Valeria Perilli. Possibile una risposta sui social dell’ex concorrente della scorsa edizione o forse un confronto con Attilio Romita.

GF Vip, confronto turbolento tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci questa sera?

Questa sera andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7 che si preannuncia molto attesa e carica di scontri ed emozioni. Giovanni Ciacci si è scagliato contro Pamela Prati nel collegamento dall’hotel di lunedì e non le manderà sicuramente a dire quando entrerà nella casa questa sera, dove vorrà chiedere dei chiarimenti su alcuni comportamenti che la donna ha avuto in passato. Elenoire Ferruzzi continua ad essere uno dei personaggi più amati dal pubblico, riuscirà a evitare frasi da squalifica? Questa è una preoccupazione di molti utenti e anche di Giulia Salemi, che nelle ultime ore non si è risparmiata sui suoi commenti in riferimento ai concorrenti, e che questa sera sarà regolarmente in studio per aggiornare Alfonso Signorini e il pubblico sulle reazioni provenienti dai social per i gieffini. Appuntamento a questa sera in prima serata su Canale 5.