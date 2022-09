Aurora Ramazzotti in dolce attesa: la dedica del padre Eros in un concerto

Il cantante esterna la sua felicità per la figlia sul palco: “Mi fai diventare nonno”

Dopo aver preferito rimanere in silenzio sulle voci della sua presunta gravidanza, Aurora Ramazzotti ha confermato di aspettare un figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. Il padre della giovane conduttrice ha esternato la sua felicità in uno dei suoi concerti, facendo una dedica emozionante al nipote. A condividere i video sui social ci ha pensato Giulia De Lellis, e le parole pronunciate dal famoso cantante all’Arena di Verona sono state le testuali:

“Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio o femmina”.

Aurora Ramazzotti conferma di essere incinta. Il padre: “Che venga in un mondo migliore”

Nelle scorse ore ai tanti utenti della rete, non sono sfuggiti dei filmati che l’influencer Giulia De Lellis ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram. I video in questione ritraggono Eros Ramazzotti mentre si esibisce all’Arena di Verona: in uno si vede l’artista che dopo aver indicato la figlia seduta in platea le manda dei baci. A questo punto visibilmente emozionato e seduto con la chitarra in mano, il cantautore ha rotto il silenzio sul nipote che nascerà:

“L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo”.

Ovviamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto capire di essersi emozionata per aver scritto: “Papà innamorato. Ho pianto forte. Che ve lo dico a fare. Wow, che energia è stato incredibile”.

La giovane conduttrice rompe il silenzio sulla sua gravidanza: le scuse agli amici

Nella giornata di ieri invece la giovane infuencer ha annunciato sui social di essere incinta, spiegando la ragione per cui ha detto la verità soltanto adesso:

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui nel corso di questo mese abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. E’ andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”.

Intanto anche la famosa conduttrice Michelle Hunziker ha commentato la notizia con queste parole su Instagram: “Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango! Vi amo. Insomma è una giornata super emotional, io chiaramente lo sapevo da tanto tempo e ora si può dire a tutti. Ora possiamo tutti gioire e siamo liberi di essere felici”.