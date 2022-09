Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla gravidanza: “Ora vi dico la verità”

Aurora Ramazzotti rompe definitivamente il silenzio sulla presunta gravidanza sui social: ecco cosa ha detto

Sono stati mesi molti impegnativi per Aurora Ramazzotti dopo il continuo susseguirsi di voci su una sua possibile gravidanza e quindi un possibile figlio con il fidanzato Goffredo Cerza, che permetterebbe a Michelle Hunziker e a Eros Ramazzotti di diventare nonni rispettivamente a soli 45 e 59 anni. Pochi minuti fa Aurora Ramazzotti ha deciso di rompere definitivamente il silenzio e dire la verità pubblicando un video ironico su Instagram in cui afferma di essere incinta: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”. Nel video in questione si vedono le continue voci, con le prime risalenti addirittura al 2016 dove la figlia della Hunziker e di Ramazzotti nega sempre, fino a oggi 23 settembre, in cui ironicamente fa notare che é più in carne rispetto a prima.

Aurora Ramazzotti mamma per la prima volta: esaudito il desiderio di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti diventerà per la prima volta mamma a 25 anni. La donna, una delle figlie di personaggi famosi più discusse d’Italia per le sue esternazioni, come quella del “catcalling” di qualche mese fa, realizzerà finalmente il sogno suo ma anche quello di mamma Michelle Hunziker. Infatti, la conduttrice nata in Svizzera già nel 2018 a Verissimo nel programma condotto da Silvia Toffanin aveva annunciato anche in modo ironico il suo desiderio di diventare nonna anche nel breve periodo: “A 21 anni io avevo Aurora di due anni, per cui lei dovrebbe anche darsi una mossa”, mentre nel 2021 sempre nello stesso programma aveva rivelato: “Penso che la nonnitudine sia una cosa meravigliosa. Ti scoppia il cuore ancora di più”. Ora, dopo mesi di silenzio anche dopo le voci che trapelavano di giorno in giorno riguardo delle foto del pancino, ora mamma e figlia possono finalmente non nascondersi più e annunciare la loro felicità a tutta Italia.

Aurora Ramazzotti e la sua storia d’amore con Goffredo Cerza: ciò che sappiamo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono fidanzati da diversi anni, precisamente dal 2017, con l’uomo laureato in ingegneria che lavora come business analyst, e che quindi non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti grazie a un’amica in comune, Sara Daniele, figlia del famoso cantante Pino Daniele. La Ramazzotti ha rivelato di aver chiesto all’amica di presentarglielo e che poi ha ricambiato facendole conoscere il suo fidanzato. Il loro amore è sopravvissuto a tutto, alla distanza, al clamore mediatico e a presunte crisi di coppia negate dai diretti interessati e ora aspettano il loro primo figlio insieme.