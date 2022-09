Aurora Ramazzotti, spunta la foto del pancino: “Sto facendo fatica a…”

Confermata la gravidanza di Aurora Ramazzotti: pizzicato il pancino sospetto. Ma spunta una difficoltà

La figlia di Michelle Hunziker è pronta al grande evento. Dopo giorni di mancate conferme e dubbi, è stata la stessa Aurora Ramazzotti a confermare la gravidanza, visto che il settimanale gestito dal sempre impeccabile Alfonso Signorini ha pizzicato la figlia d’arte alle prese con un pancino sospetto. In tempi non sospetti è stata proprio la importante rivista a dare la notizia della gravidanza, sulla quale adesso sembrano proprio non esserci più dubbi. La bella Aurora sta vivendo dunque un momento molto importante che ben presto le cambierà la vita, e proprio il giornale ha riportato le prime parole della figlia di Michelle:

Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo più a vivere nel presente, mi auguro però di mettere su famiglia

parole che non lasciano troppo spazio all’immaginazione, ma che testimoniano come Aurora stia vivendo questa nuova fase della propria vita. Questo uno degli scatti riportato da Chi sul suo ultimo numero.

La figlia di Michelle Hunziker aspetta un figlio: il settimanale ricorda l’episodio galeotto

Galeotto fu il test di gravidanza. A metà agosto, il solito settimanale Chi, ha riportato la notizia che vedeva Aurora Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker entrare in una farmacia e acquistare un test di gravidanza. News che ovviamente ha destato un certo scalpore e che non è stato immediatamente riconducibile alla gravidanza della stessa Auri, con alcune smentite come quella dell’amico del cuore Tommaso Zorzi che hanno alimentato i dubbi. Nel pezzo firmato da Gabriele Parpiglia, la rivista ha ricordato appunto come quel test “alla luce dell’evoluzione dei fatti serviva ad Aurora”.

Aurora Ramazzotti incinta, ma manca la conferma ufficiale della influencer

Niente da fare per ora per tutti coloro che stanno ancora aspettando una conferma definitiva da parte di Aurora, sebbene non ci sia più spazio per i dubbi. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha ancora confermato in modo ufficiale la gravidanza e quindi non tutti sono ancora convinti, sebbene gli ultimi scatti riportati da Chi valgano oro in questa direzione. E intanto la storia d’amore con Goffredo Cerza prosegue, così come l’ottimo rapporto con i suoceri, che come raccontato dal giornale di Signorini nel suo ultimo servizio hanno recentemente accompagnato Aurora in aeroporto dopo alcuni giorni in famiglia.