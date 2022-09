Aurora Ramazzotti non è incinta? Foto sospette circolano sul web

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è incinta? Spuntano su instagram delle foto sospette

In questi ultimi giorni Aurora Ramazzotti è finita sotto i riflettori del gossip dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi. Difatti il magazine diretto da Alfonso Signorini ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la figlia della popolare conduttrice svizzera e del cantautore pare aspetti un figlio dal suo storico compagno Goffredo Cerza. Tuttavia in queste ultime ore la ragazza ha pubblicato alcune sue foto su instagram in cui ha mostrato la sua pancia totalmente piatta facendo venire il dubbio a tanti che forse non sia davvero incinta. Si segnala che anche il suo miglior amico Tommaso Zorzi ha smentito l’eventuale gravidanza, limitandosi a dire sul social fotografico: “A me non risulta…” C’è inoltre da far presente che c’è anche chi sul web ha insinuato che queste foto in cui ha mostrato la pancia piatta non sarebbero attuali. Quale sarà quindi la verità?

Aurora Ramazzotti al centro del gossip: aspetta davvero un figlio? Gli ultimi gossip

Al momento la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha preferito non commentare la notizia riportata da Chi inerente al fatto che pare stia aspettando un figlio dal suo compagno storico Goffredo Cerza. Difatti quest’ultima giorni fa si è limitata a postare alcune storie in cui non ha nascosto un certo fastidio per tutti i gossip circolati sul suo conto. Ed anche i suoi famosi genitori non hanno detto alcunché, anche se in base ad alcune indiscrezioni circolate online pare che entrambi siano molto felici.

Goffredo Cerza e la sua famosa fidanzata: ecco com’è nato il loro amore

In tanti si staranno chiedendo com’è sbocciato l’amore tra Aurora Ramazzotti e il suo compagno. dal quale pare aspetti un figlio. I due si sono incontrati grazie a delle amicizie in comune. Tra loro è stato un vero e proprio colpo fulmine, e anno dopo anno sono riusciti a solidificare la loro storia d’amore. Il ragazzo è lontano dal mondo dello spettacolo, visto che di professione fa il business analyst. Sono in tanti a credere che presto i due convoleranno a nozze.