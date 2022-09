Aurora Ramazzotti rompe il silenzio: reazione al gossip sulla gravidanza

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 2, 2022 , in Gossip

Aurora Ramazzotti è incinta? Arriva la sua reazione dopo giorni di silenzio

Da quando il settimanale Chi ha lanciato l’indiscrezione non si parla d’altro che della gravidanza di Aurora Ramazzotti. Pare infatti che la giovane influencer ed il fidanzato, Goffredo Cerza, sono pronti a diventare genitori, la famiglia si dovrebbe allargare a gennaio ed i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbero al settimo cielo. Il condizionale, tuttavia, in questa storia è d’obbligo perché nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato la notizia del lieto evento. Adesso, tuttavia, Aurora dopo giorni di silenzio è apparsa sui social con una storia su Instagram che invita tutti alla “calma.”

L’influencer rompe il silenzio sulla notizia della sua gravidanza: “Ci vuole calma”

Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio, è in attesa del suo primo figlio? L’influencer ha postato su Instagram una storia di lei con un cappellino con scritto ‘calma’ aggiungendo la frase ‘ci vuole’. Insomma,

“Ci vuole calma”

è quello che ha dichiarato la giovane e ciò lascia intendere che molto probabilmente è realmente incinta anche se, appunto, vuole aspettare per fare il lieto annuncio. Per quanto riguarda, invece, i familiari della Ramazzotti, dal fidanzato Goffredo Cerza alla madre Michelle Hunziker ed il padre Eros Ramazzotti per il momento sulla notizia continua l’assoluto silenzio.



Aurora Ramazzotti è in attesa del primo figlio? Tommaso Zorzi smentisce la notizia

Insomma, nel rispetto della privacy dei diretti interessati, per sapere se l’influencer sia davvero incinta, ed eventualmente di quanti mesi sia e quando è previsto il paro occorre attendere l’annuncio della coppia. Nel frattempo, però, il gossip impazza tra chi scruta le foto sui social della Ramazzotti è nota delle rotondità sospette fino a chi sostiene che la mancata smentita della giovane della sua gravidanza sia la prova stessa di essa. Nel frattempo nei giorni scorsi, uno dei più cari amici della giovane, il conduttore ed influencer Tommaso Zorzi ha smentito il lieto evento, ma magari è stato solo un modo per depistare il gossip e lasciare alla coppia la libertà di annunciarlo con i modi e i tempi voluti. Di recente, infine, Roberta Capua nel suo programma Estate in diretta si è mostrata felice dell’annuncio.