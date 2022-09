Bake Off Italia, Ernst Knam ha un duro sfogo: “Massacrato dalle tasse”

Ernst Knam racconta le difficoltà di avere una pasticceria: “Non hai aiuti dallo Stato”

Come ogni venerdì anche stasera, venerdì 16 settembre, andrà in onda Bake Off Italia per una nuova imperdibile puntata in prima serata su Real Time. In attesa di scoprire le nuove ricette e come se la caveranno i concorrenti il giudice si è raccontato in un’intervista su Tvblog.it. Qui ha raccontato di quanto sia bello avere una propria pasticceria e di come questo sia il sogno di ogni pasticcere. Tuttavia le difficoltà non sono mai mancate. Infatti Ernst dice:

“All’inizio non è facile anche perché non hai aiuti dallo Stato, ma anzi vieni subito massacrato dai costi, dalle tasse”.

Il pasticcere aggiunge però che alla fine la cosa più importante sono i numeri, soprattutto in un’attività come la pasticceria.

Qual è il segreto del successo di Bake Off Italia secondo il giudice: “Si respira familiarità”

Dopo aver spiazzato con un’affermazione Ernst Knam riflette sul grande successo della trasmissione di Real Time che sembra resistere anno dopo anno alle crisi dei programmi televisivi. Secondo il pasticcere ci sono tante cose che rendono la trasmissione speciale e diversa dalle altre. Gioca un ruolo importante soprattutto il fatto che sia un talent e che, dunque, abbia quel pizzico di gara e competitività che cattura il pubblico.

“E poi l’atmosfera nel tendone… Si respira familiarità, tranquillità”

aggiunge Ernst. Quest’ultimo ammette poi quanto questo programma sia il suo preferito tra quelli di cucina e conclude: “E devo dire che il successo ci dà anche ragione”.

Non solo Bake Off Italia: il pasticcere è tornato con la moglie anche con un altro spazio in tv

E’ tempo di ritorni visto l’inizio della nuova stagione televisiva e per Ernst Knam non si tratta solo di Real Time e del popolare cooking show. Infatti lui e la moglie, Frau Knam, sono tornati anche nella Dolceria de I Fatti Vostri da oggi, venerdì 16 settembre, su Rai2. Si tratta di uno spazio al quale la coppia tiene molto e che nell’idea originale è nato durante il lockdown.

“Cerchiamo di intrattenere le persone a casa per una decina di minuti raccontando come realizzare una torta per le occasioni i tutti i giorni”

rivela proprio Alessandra, la moglie del pasticcere.