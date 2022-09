Ballando con le stelle 2022, caos programmazione: Rai1 cancella una partita

Ballando con le stelle fa traslocare la partita dell’Italia: cosa è accaduto

Ancora deve prendere il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, ma il format di Milly Carlucci inizia già a spaventare la concorrenza. Il grande show di Rai Uno, appuntamento immancabile dell’autunno sul piccolo schermo, è da sempre una macchina da guerra in termini di ascolti e spesso e volentieri ha lasciato le briciole agli altri programmi. E come riportato dal Corriere della sera, questa volta a farne le spese è la Nazionale italiana di calcio allenata dal CT Roberto Mancini. Per evitare la contemporaneità dell’amichevole contro l’Austria, fissata per il 20 novembre, con i mondiali in Qatar, la federazione ha chiesto alla Rai, che detiene i diritti della partita, di programmarla per il 19 novembre. La Rai ha però rifiutato, visto che 19 andrà in onda una puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Niente anticipo dunque per la gara degli Azzurri.

Difficoltà per Milly Carlucci: ecco cosa accadrà il 27 novembre

Non sarà un’edizione facilissima per la conduttrice e il suo Ballando con le stelle. La disputa dei Mondiali in Qatar, che per la prima volta avranno luogo nella fascia tra autunno e inverno, infatti complicherà un po’ le cose ai vari programmi, visto che le partite saranno visibili come da tradizione anche sui canali Rai nonostante l’assenza dell’Italia, non qualificata per la seconda edizione consecutiva. Per quanto riguarda la puntata fissata al 27 novembre Milly sarà costretta a partire con un’ora di ritardo, vista la disputa di una partita già in programma.

Slitta la finale di Ballando: ecco quando andrà in onda

Come se non bastasse, la finale di Ballando con le stelle è stata spostata. Il programma di Milly Carlucci, che incontrerà dunque diversi ostacoli lungo il proprio cammino televisivo in questa edizione, subirà uno slittamento di una settimana. L’ultimo atto dello show di Rai Uno infatti sarà trasmesso il 17 dicembre, anziché il 10 come previsto inizialmente. Questo a due settimane dalle messa in onda della semifinale fissata al 3 dicembre, visto che un’altra partita metterà i bastoni tra le ruote alla Carlucci, che non andrà in onda la settimana successiva. Nel frattempo tra grandi rivelazioni e anticipazioni cresce a dismisura l’attesa per il gran ritorno di Ballando in tv.