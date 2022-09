Ballando con le stelle, formate le coppie: Milly Carlucci, che rivelazioni!

Ballando con le stelle 2022, svelate tutte le coppie: con chi balleranno Iva Zanicchi ed Enrico Montesano

Dopo aver svelato, concorrenti, ballerini e giuria c’era da svelare soltanto gli abbinamenti ed adesso anche le coppie allievo-maestro sono state annunciate. La prima coppia è stata annunciata da Milly Carlucci intervenendo in diretta nel programma di Antonella Clerici e si tratta niente meno che di Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina gli altri sono stati svelati da TvBlog in anteprima e gli ultimi dai diretti interessati attraverso i propri social. E spulciando quest’ultimo scopriamo che Iva Zanicchi danzerà con Samuel Peron mentre ad Alessandra Tripoli, ritornata nello show dopo lo stop dovuto alla gravidanza, è stato assegnato Enrico Montesano. E poi ancora l’elenco continua con l’attore Dario Cassini che danzerà con Lucrezia Lando.

Milly Carlucci è pronta per il suo show: svelati tutti gli abbinamenti delle coppie

Sempre dai profili social dei diretti interessati si apprende che il giovane modello Alessandro Egger danzerà con Tove Villfor mentre la speaker radiofonica Ema Stokholma con Angelo Madonia. E poi ancore Paola Barale avrà come maestro la new entry Roly Maden mentre un’altra new entry Pasquale La Rocca danzerà con Luisella Costamagna. L’elenco si conclude con Rosanna Banfi che farà coppia con Simone Casula e Marta Flavi che invece sarà affiancata da Simone Arena. Il resto degli abbinamenti delle coppie di Ballando con le stelle, invece, sono stati trapelati nelle scorse ore in anteprima da Tv Blog. Insomma è tutto pronto per lo show e le varie coppie lasciano ben presagire.

Milly Carlucci pronta per la nuova edizione del suo show: manca poco alla data d’inizio

Il cast di Ballando 2022 potrebbe riservare tantissime soprese c’è molta attesa soprattutto su un eventuale confronto tra Selvaggia Lucarelli e Gianpiero Mughini o Enrico Montesano, oppure come su come si comporterà la giurata nei confronti del concorrente-fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Nella giuria, poi, riconfermati ritorneranno Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto ed Ivan Zazzaroni mentre la data d’inizio dello show di prima serata di Rai1 è sabato 8 ottobre a partire dalle 20.25 circa ed a giudicare dal cast di sicuro se ne vedranno delle belle.