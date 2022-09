Ballando con le stelle, fiocco rosa per Maykel Fonts: è di nuovo papà

Ballando con le stelle, il professionista di ballo è di nuovo papà: è nata la figlia Maia

Si allarga e cresce la famiglia di Ballando, in queste ore, infatti, Maykel Fonts ha annunciato la nascita della figlia Maia con un lungo e tenero post su Instagram. Il professionista dello show del sabato sera di Rai1 ha postato una foto in cui appare in ospedale insieme alla moglie ed alla nuova arrivata a poche ore dal parto ed il tutto è stato corredato da una dolce dedica:

“È nata mia figlia, la principessa Maia Fonts🎀”

Il ballerino ha anche aggiunto che fortunatamente stanno bene sia la moglie Caterina Poiani che la figlia e che tutta la famiglia al completo non vede l’ora di tornare a casa dopo il lieto evento. Infine, Fonts ha ringraziato tutti per gli auguri.

Milly Carlucci, si allarga la famiglia del suo show: è nata la figlia di Maykel Fonts

Il ballerino di origine cubane è un volto noto di Ballando con le stelle (la cui programmazione è nel caos) essendo tra le presenze fisse ormai da anni. Nelle scorse edizioni ha ballato in coppia con Alessandra Mussolini mentre nell’ultima l’esperienza con Mietta è durata poco perché la cantante si è subito ammalata di Covid e, quando è guarita, non è più riuscita ad entrare in gara. Nella prossima stagione il professionista non sarà tra le coppia di concorrenti ma accompagnerà le ballerine per una notte. Adesso, tuttavia, per Fonts e la sua famiglia è tempo di festeggiare l’arrivo di Maia sua terza figlia dopo Matteo, nato dal matrimonio con Caterina Poiani ed un altro figlio nato da una precedente relazione.

Il ballerino è di nuovo papà: gli auguri del cast di Ballando con le stelle

Il post dell’annuncio della nascita della figlia di Maykel Fonts in poco tempo è stato letteralmente sommerso da messaggi di auguri e congratulazioni. Ed anche gli altri professionisti dello show di Milly Carlucci si sono congratulati con la coppia. Tra i vari spiccano i messaggi di Stefano Oradei, Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen, Samuel Peron, Simone Di Pasquale e Mietta. Quest’ultima ha ammesso: “❤️Benvenuta Maia 💝un abbraccio forte a voi tutti. Vi voglio bene!”