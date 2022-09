Ballando con le stelle 2022, trapelato nelle ultime ore: Milly Carlucci ha deciso che…

Annunciata la formazione delle prime coppie della nuova edizione di Ballando con le stelle

Mancano due settimane al debutto della diciassettesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci, che farà compagnia al pubblico del primo canale della Rai come da tradizione tutti i sabati sera, a partire dall’8 ottobre. E nelle ultime ore, come ha rivelato TvBlog, sono trapelati i primi abbinamenti, anche se l’annuncio ufficiale avverrà tramite i social da qui a qualche ora o a qualche giorno. Blogo è stato comunque in grado di spoilerare già alcune coppie, prima fra tutte quella formata da Gabriel Garko e Giada Lini, che lo scorso anno ha accompagnato invece Al Bano, seppur per poche puntate, dato che poi il cantante si è ritirato e lei ha avuto problemi ad un piede.

Ecco altre coppie annunciate per la nuova edizione del programma del sabato sera di Rai1

Oltre a Gabriel Garko con Giada Lini, è noto l’abbinamento Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina, annunciato ieri in diretta tv a E’ sempre mezzogiorno, dove Milly Carlucci è intervenuta tramite collegamento, ospitata dalla collega Antonella Clerici, mentre la ballerina è arrivata di persona in studio facendo già qualche passo di danza con il compagno di Selvaggia Lucarelli. Dal sito menzionato nel primo paragrafo scopriamo anche che Giampiero Mughini si esibirà con Veera Kinnunen, mentre il nuotatore Alex Di Giorgio, che pare abbia espresso la volontà di avere un maestro di danza uomo, ballerà con Moreno Porcu.

Ballando con le stelle 2022: ecco l’ultima coppia annunciata, in attesa di scoprire le altre

Per concludere, il sito citato nei due paragrafi precedenti ha spoilerato che Ema Stokholma sarà accompagnata in pista da Angelo Madonia. Ecco, dunque, i primi abbinamenti di Ballando con le stelle di quest’anno, che verranno annunciati con ufficialità, come già detto, nelle prossime ore o nei prossimi giorni, quando scopriremo anche chi saranno i maestri di ballo di tutti gli altri concorrenti in gara.