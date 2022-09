Ballando, irruzione di Milly Carlucci a È sempre mezzogiorno: che annuncio!

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 21, 2022 , in Ballando con le stelle

Milly Carlucci irrompe ad È sempre mezzogiorno e svela la prima coppia del suo show

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle e dopo aver svelato cast, giuria e tutto il corpo dei maestri manca solo da scoprire i vari abbinamenti concorrenti-maestri. E la prima coppia in assoluto del suo show l’ha svelata oggi la conduttrice dello show irrompendo nella diretta di Antonella Clerici. Nel programma di cucina di Rai1, infatti, la Carlucci prima si è complimentata con la trasmissione e poi, visto che è di casa Lorenzo Biagiarelli, ha svelato che ballerà con la ballerina di origine ucraina Anastasia Kuzmina. La prima coppia di Ballando 2022, dunque è quella formata da Lorenzo Biagiarelli ed Anastasia Kuzmina.

Ballando con le stelle 2022, Lorenzo Biagiarelli confessa: “Con Anastasia Kuzmina spero di vincere”

La prima coppia dello show di Rai1 è quella formata dalla ballerina ucraina e dallo chef di È sempre mezzogiorno, tale coppia ha avuto anche la benedizione di Antonella Clerici che ha ammesso che tiferà per loro. Entusiasta si è mostrato anche Biagiarelli che senza freni ha ammesso schiettamente:

“Io sono contentissimo di avere Anastasia perché volevo vincere ed ora che so che c’è Anastasia potremmo vincere…”

A fargli eco è intervenuta anche Anastasia Kuzmina che ha aggiunto: “Anche io volevo vincere e non vinco da 10 anni.” Insomma, la coppia che si è appena conosciuta si è mostrata già affiatata e complice. I due giovani, belli e frizzanti sono anche determinati a vincere e chissà che non siano proprio loro ad alzare in alto la coppia della vittoria.

Antonella Clerici ironizza sulla coppia dello show: “Ma Selvaggia Lucarelli è gelosa!”

L’annuncio di Milly Carlucci della prima coppia di Ballando con le stelle si è chiuso con una battuta della padrona di casa di È sempre mezzogiorno, in molti sanno che Lorenzo Biagiarelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli che è nella giuria dello show anche quest’anno. Ebbene tenendo conto di questo, la Clerici ha ironizzato: “Ma sono una coppia bellissima e poi Selvaggia è gelosa!” Insomma l’appuntamento con la prima puntata dello show di Rai1 è per sabato 8 ottobre dalle 21.25 mentre le altre coppie verranno mostrate nei prossimi giorni. La Carlucci, inoltre, di recente ha svelato cosa pensa di Maria De Filippi.