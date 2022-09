Ballando con le stelle, polemica su Enrico Montesano: la Rai corre ai ripari

Enrico Montesano, spunta un retroscena sulla sua partecipazione al talent di Rai1

Taglierà il nastro della diciassettesima edizione lo show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. L’8 ottobre il palcoscenico del sabato sera di Rai1 si riaccenderà di nuovo all’insegna della danza. Tra i partecipanti di quest’anno spicca in particolare l’attore romano ex giurato di Tale e quale show che ha già però scatenato qualche polemica, in base quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale Oggi. Nella rubrica “Forse non tutti sanno che” Alberto Dandolo ha infatti sottolineato:

“Ha suscitato molte polemiche in rete, e più di qualche malcontento nella dirigenza Rai, la notizia della partecipazione di Enrico Montesano alla prossima edizione di Ballando con le stelle”.

Il motivo, a detta del noto giornalista sarebbero alcune uscite “infelici” dell’attore sulla pandemia e la campagna vaccinale.



Ballando con le stelle: “Inserita una clausola nel contratto del concorrente”, la notizia svelata da Alberto Dandolo

“L’attore romano avrebbe richiesto di inserire nel suo contratto una clausola a tutela di eventuali strumentalizzazioni relative alle sue posizioni in ambito sanitario”.

Questo quanto riportato da Alberto Dandolo che ha poi concluso il suo commento sottolineando: “L’irruente artista riuscirà veramente a contenersi in diretta tv?”. Quel che è certo è che Enrico Montesano è uno dei personaggi più attesi della prossima edizione del talent show che vedrà riconfermata la giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith (presidente di giuria) che si è sfogata a Storie Italiane di recente.

Ballando con le stelle anticipazioni: i vip in gara e tutte le novità sulla prossima edizione

Inizieranno il 19 settembre le prove per i vip in gara alla nuova edizione del talent condotto da Milly Carlucci che vedrà Selvaggia Lucarelli giudicare il compagno Lorenzo Biagiarelli, che sarà in gara. Oltre a Enrico Montesano e allo chef parteciperanno allo show anche: Luisella Costamagna, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Paola Barale, Iva Zanicchi, Gabriel Garko e Alex Di Giorgio. A bordo campo Alberto Matano continuerà a commentare la gara in compagnia di un ospite diverso ogni puntata. La giuria popolare vedrà invece, accanto a Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.