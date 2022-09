Storie Italiane, sfogo in diretta per Carolyn Smith: “Mi sento esclusa da…”

“Elisabetta II era regina di tutta la Gran Bretagna!”, la giurata di Ballando fa un chiarimento

Lunga pagina dedicata alla morte della regina Elisabetta anche nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, martedì 13 settembre 2022, con diversi ospiti che la padrona di casa Eleonora Daniele ha avuto in studio, tra i quali Carolyn Smith, che ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa, come da lei stessa precisato: “Elisabetta era la regina di tutto il Regno Unito, non solo dell’Inghilterra” ha chiarito.

Ho sempre sentito dire inglesi, inglesi, inglesi, ma era la regina di tutta la Gran Bretagna: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord

ha aggiunto subito dopo, lamentando: “Da scozzese, mi sento esclusa”.

Carolyn Smith a Storie Italiane: “Ho sentito spesso in tv cose che mi hanno ferita”

“Sento in televisione cose che mi feriscono perchè Elisabetta era la regina di tutta la Gran Bretagna, quindi anche la mia regina” ha spiegato Carolyn Smith nel programma condotto da Eleonora Daniele, la quale ha risposto: “Hai fatto bene a chiarire questa cosa”.

Ora la mia preoccupazione è il futuro della mia nazione con Carlo… a Camilla neanche ci penso!

ha detto subito dopo, spiazzando Eleonora che le ha chiesto cosa intendesse con la sua affermazione.

Sono felice che Carlo possa stare con la donna che ha sempre amato, ma a mio avviso spettava già a William e Kate essere re e regina

ha dunque asserito senza mezzi termini la presidente della giuria di Ballando con le stelle.

Quasi il 21% di share per la prima puntata di Storie Italiane 2022/2023

Regina Elisabetta a parte, ieri a seguire la prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Eleonora Daniele sono stati, in media, quasi 800mila telespettatori tra la prima e la seconda parte, con uno share arrivato a toccare il 21%. Nello specifico, nel primo blocco gli spettatori sono stati 778mila e lo share del 20.86%, mentre nel secondo i telespettatori sono stati 771mila e lo share del 16.55%.