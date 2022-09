Barbara d’Urso si lascia andare: “Certe cose non devono succedere mai più”

Pomeriggio 5, la conduttrice contro la violenza sulle donne: il suo amaro sfogo su twitter

Barbara d’Urso ha iniziato la puntata di ieri del suo rotocalco pomeridiano di Canale 5 parlando subito del ‘caso Alessandra Matteuzzi’, la quale è stata brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato geloso. In questa occasione ha intervistato la sorella, che è stata testimone oculare del delitto, visto che era al telefono con la vittima quando purtroppo è stata aggredita ed uccisa. La conduttrice è tornata a parlare di questa vicenda anche su twitter, facendo presente che è da tanto tempo che combatte contro la violenza sulle donne chiedendo alle istituzioni pene certe (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Dal 2008 in tv, ma da molto prima nel mio privato, mi occupo di violenza sulle donne. Combatto per denunciare e per chiedere pene certe…”

Barbara d’Urso non ha dubbi: “Certe cose non devono succedere mai più”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, sempre in questo suo post pubblicato in queste ultime ore su twitter, ha poi fatto sapere ai suoi tantissimi follower di non avere la minima intenzione di mollare questa battaglia proprio perchè storie come quella di Alessandra Matteuzzi non devono mai più capitare in futuro: “Continuerò a combattere, perché storie come quella di Alessandra Matteuzzi non si verifichino più…” E su questa faccenda anche in diretta ieri pomeriggio non ha nascosto tutta la sua rabbia e commozione.

Dal 2008 in tv, ma da molto prima nel mio privato, mi occupo di violenza sulle donne. Combatto per denunciare e per chiedere pene certe. Continuerò a farlo, perché storie come quella di Alessandra Matteuzzi non si verifichino più. E voi denunciate, denunciate sempre!#Pomeriggio5 pic.twitter.com/tgeqgp8cTP — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 5, 2022

La conduttrice avvisa le sue follower: “Dovete denunciare sempre e comunque”

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo lungo post contro la violenza sulle donne dando un prezioso consiglio alle sue tante follower. Cosa ha detto? Ha consigliato a tutte di denunciare sempre e comunque qualsiasi tipo di violenza subìta invece di far finta di niente, onde evitare che le cose possano precipitare in breve tempo, com’è successo purtroppo per la povera Alessandra Matteuzzi uccisa dal suo ex compagno: “E voi denunciate, denunciate sempre!” Post graditissimo dai suoi tanti fan, che hanno colto subito la palla al balzo per farle i più sinceri complimenti per aver dimostrato per l’ennesima volta tutta la sua sensibilità su argomenti così spinosi.