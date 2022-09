Pomeriggio 5, Barbara d’Urso apre con rabbia la puntata: “Questo disgraziato…”

Barbara d’Urso inizia la nuova stagione con l’omicidio di Alessandra Matteuzzi: “Storia che ha colpito”

Al via da oggi la nuova edizione di Pomeriggio Cinque che, come ogni anno, si divide tra cronaca, attualità e spettacolo. E proprio con la cronaca ha deciso di iniziare oggi la conduttrice di Canale5 e in particolare con il delitto di Alessandra Matteuzzi. Presenti in collegamento la sorella della vittima, Stefania, il nipote e l’avvocato della famiglia. Per Barbara, da sempre molto sensibile al tema della violenza sulle donne, non è stato facile ripercorrere l’omicidio. Dopo diversi sospiri la conduttrice ha detto: “Sospiro e respiro perché questa storia ha colpito tutti noi”. Poi, nel presentare la sorella di Alessandra la d’Urso ha aggiunto:

“Peraltro Alessandra era proprio al telefono con la sorella mentre questo disgraziato faceva quello che ha fatto”.

La conduttrice di Pomeriggio 5 lancia un messaggio alle donne: “Denunciate subito”

Durante la puntata Barbara d’Urso ha raccontato con orgoglio la denuncia fatta da Alessandra contro l’ex. Purtroppo però questo gesto non le è servito ad evitare la tragica fine. Barbara ha ricordato le lunghe battaglie intraprese dalla conduttrice stessa negli ultimi 14 anni. Da sempre infatti la d’Urso invita le donne a denunciare, ad andare via al primo schiaffo e a non perdonare certi atteggiamenti possessivi e gelosi. Poi, temendo che l’omicidio di Alessandra potesse preoccupare le donne vittime di situazioni simili, la conduttrice ha detto:

“Non deve passare il messaggio che denunciare non serve. Denunciate subito”.

Attimi di commozione per Barbara d’Urso: Alessandra Matteuzzi la seguiva sempre

Non è stata una puntata facile quella di Pomeriggio Cinque oggi, soprattutto per quanto riguarda la parte iniziale. Un attimo molto toccante è stato quando la sorella di Alessandra, Stefania, non è riuscita a dire nulla ed ha ammesso di sentirsi male. Il dolore è ancora troppo forte e la stessa conduttrice ha capito perfettamente il momento e non ha insistito con le domande. Poi per la d’Urso, che ha ricevuto un bel gesto da una collega, è arrivato un momento molto emozionante. Stefania ha infatti raccontato che Alessandra, quando era libera dal lavoro, seguiva sempre la trasmissione della d’Urso.