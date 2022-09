Beatrice Marchetti in dolce attesa: “Mi sono finalmente liberata di un peso”

L’annuncio di Beatrice Marchetti su Instagram: “È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma…”

Beatrice Marchetti, ex naufraga della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi andata in onda lo scorso anno, è in attesa del suo primo figlio. La ragazza, che si è sposata lo scorso giugno con l’imprenditore Felix Bitzios dopo essersi lasciata con Mathieu Magni, ha annunciato nelle ultime ore su Instagram di essere in dolce attesa e si dice felice di aver potuto rivelare ciò dopo i silenzi dell’ultimo periodo. Innanzitutto, ha pubblicato una foto con il pancione con la descrizione: “È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo!”, per poi lasciarsi andare nelle storie con un lungo discorso.

Beatrice Marchetti si lascia andare su Instagram: “Che bello avervi dato questa notizia, mi sono liberata di un peso”

Dopo la foto pubblicata su Instagram che ha spiazzato tutti, la modella ha fatto alcune storie per spiegare ai fan che aver annunciato il lieto evento sia stato per lei una liberazione ed ora è felice e può finalmente dire tutto senza nascondersi: “Mi sono liberata di un peso dopo avervi dato questa notizia. Tutti questi mesi nel silenzio, senza potervi dire nulla, non è stato il massimo. Ma vi assicuro che le paure sono tantissime, i primi mesi si ha sempre il terrore di un aborto spontaneo. Ho appettato fin troppo. Adesso mi dovrete subire con il pancione. Oddio, non sono pronta psicologicamente a questa cosa, dovrete aiutarmi”. Quindi l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è tenuta tutto dentro negli ultimi mesi, motivo per il quale è stata anche assente dai social, perché non era sicura e aveva paura dell’aborto spontaneo.

Beatrice Marchetti e il suo matrimonio con Felix Bitzios: regna il mistero

A giugno 2022, come si può vedere anche nel post su Instagram che ha messo in evidenza, Beatrice Marchetti aveva sposato il compagno Felix Bitzios ad Atene. Ha preso parte al matrimonio anche Isolde Kostner, ex naufraga conosciuta durante la partecipazione all’Isola dei famosi. È una storia relativamente recente quella tra i due, con l’identità del marito che resta avvolta dal mistero, dato che si sa poco sul suo conto e nelle poche foto in rete il suo viso non è perfettamente visibile. Si sa solo che è un imprenditore nel campo delle energie rinnovabili.