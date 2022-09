Beautiful, trame americane: Hope disperata, ultimatum di Brooke a Taylor

Steffy ringrazia Deacon per il suo intervento nelle puntate straniere

I colpi di scena si susseguono a Beautiful! Sheila non è morta sbranata da un orso ma è ancora a Los Angeles sotto mentite spoglie. Solo Deacon conosce la sua identità ed è costretto ad ospitarla. Nelle puntate americane della soap di Canale5 la Carter si recherà alla casa sulla scogliera per vedere Finn e il suo nipotino. Solo l’intervento di Deacon impedirà alla donna di entrare dentro. Steffy noterà la presenza di Sharpe, lo inviterà ad entrare e lo ringrazierà per aver salvato lei e suo marito nella sparatoria. Steffy augurerà il meglio all’uomo e si dirà sollevata perché Sheila non c’è più. Tornato a casa, Deacon rimprovererà Sheila per la sua mossa azzardata. Intanto Hope dirà a Brooke e Liam di quanto fosse felice Douglas di stare a casa Forrester con Thomas. I due inviteranno la giovane Logan a non abbassare mai la guardia.

Beautiful, puntate americane: Hope lascia Douglas a Thomas

Le anticipazioni delle puntate straniere della nota soap opera rivelano che Ridge (che farà una scelta clamorosa) dirà a Brooke che Thomas è pronto ad occuparsi di Douglas. Brooke non è d’accordo. Steffy e Taylor organizzeranno una cena a villa Forrester ma non inviteranno nè Liam nè Brooke. Quest’ultima intuirà che la cena è una mossa di Steffy per far riavvicinare i suoi genitori. Andrà invece Hope che deciderà di lasciare Douglas al padre. Quando comunicherà questa decisione a Liam scoppierà in lacrime: è triste ma convinta della sua scelta.

Anticipazioni Beautiful, episodi stranieri: Brooke lancia un ultimatum a Taylor

Nei prossimi episodi americani della famosa soap Brooke, alla Forrester Creations, sorprenderà Taylor mentre accarezza una foto di Ridge sulla scrivania. Brooke lancerà quindi un ultimatum alla bella psichiatra: deve bloccare sul nascere ogni tentativo di allontanare Douglas da Hope e lei da Ridge o saranno guai. Intanto nella casa sulla scoglierà arriverà di nuovo Sheila che ascolterà con sofferenza una conversazione tra Li e Finn in cui esprimono tutto il loro odio nei suoi confronti. La donna, approfittando dell’assenza momentanea di Finn, entrerà in casa e prenderà in braccio il piccolo Hayes.