Boomerissima, primo giorno di lavoro per Alessia Marcuzzi: “Sto sentendo…”

Alessia Marcuzzi torna al lavoro: grande entusiasmo dietro le quinte del format

Finalmente il tanto atteso ritorno. Alessia Marcuzzi riparte e oggi si è rituffata ufficialmente nel lavoro. La conduttrice romana, rimasta ferma un anno dopo una vita professionale dedicata a Mediaset, ha terminato il rapporto con la tv di Berlusconi e nei prossimi mesi la vedremo al timone di Boomerissima. Un programma nuovo, fresco e moderno, una scommessa che la ex presentatrice di Grande Fratello e Isola dei famosi condurrà su Rai2. Come mostrato sulle proprie stories di Instagram la Marcuzzi oggi è piombata nei camerini di lavoro con la squadra del programma:

Sto sentendo un chiacchiericcio

le parole della conduttrice in diretta Instagram mentre si dirigeva nella stanza dei lavori, dove effettivamente, la banda di Boomerissima si divertiva parlando e programmando il programma tanto atteso. E la Marcuzzi si è poi unita alla squadra di addetti ai lavori.

Slitta la partenza di Boomerissima: la conduttrice romana lavorerà con calma al nuovo programma

Un anno e oltre ferma al palo, con tanti chiacchiericci sul suo futuro e sulla rottura con Mediaset, adesso Alessia Marcuzzi è pronta al gran ritorno, ma non con particolare fretta. Nei giorni scorsi infatti è arrivata la notizia dello slittamento del programma affidato alla presentatrice romana, che tornerà sul piccolo schermo non il prossimo novembre come inizialmente previsto, ma nel 2023. L’ex volto del Grande Fratello e de Le Iene avrà dunque tutto il tempo necessario per preparare al meglio il suo Boomerissima, che si preannuncia essere una delle sorprese della nuova stagione televisiva.

Come sarà il nuovo programma

Cresce intanto la curiosità dei fan di Alessia Marcuzzi e degli appassionati televisivi riguardo a Boomerissima. Non si hanno ancora delle informazioni più di tanto dettagliate sul format in arrivo nel 2023, quello che è certo è che vedremo, come si apprende dal titolo, gli scontri generazionali al centro del palco (boomer vengono definiti gli over dai cinquant’anni in poi). Saranno differenti tra loro invece le ambientazioni in cui spazierà la conduttrice romana, dallo studio fino a delle riproduzioni esterne. Insomma, non mancherà proprio niente per il ritorno della Marcuzzi in tv.