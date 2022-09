Branko, oroscopo della settimana: previsioni fino a giovedì 22 settembre

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 17, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo Branko weekend e settimana: le previsioni dal 16/17 al 22 settembre 2022

E’ tornato anche questa settimana sul settimanale Chi il popolare astrologo con le sue previsioni. Iniziamo a leggere cosa ha predetto per il primo gruppo di segni zodiacali presi in esame.

ARIETE: questa estate finirà molto bene per i nati sotto questa stella, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

TORO: dopo alcune tribolazioni finalmente siete riusciti a capire cosa valga la pena nella vita e cosa no. Se non avete ancora trovato l’amore succederà molto presto.

GEMELLI: state riflettendo molto sul vostro futuro. Si ricorda che le possibilità di essere felici sono ancora tante. Non abbattetevi.

CANCRO: questo ultimo weekend estivo sarà molto importante per voi e potrebbe rappresentare una svolta dopo aver sofferto un po’ troppo.

Branko, oroscopo della prossima settimana fino a giovedì 22 settembre: le previsioni segno per segno

Sull’ultimo numero del magazine Chi il popolare astrologo ha poi preso in considerazione i successivi segni dello zodiaco dando le sue previsioni sulla fortuna, sul lavoro e sull’amore.

LEONE: non c’è niente da dire per voi perchè veramente sta andando tutto a gonfie vele. Con il vostro partner ci sarà anche una grande intesa intellettuale.

VERGINE: è arrivato finalmente il vostro momento. Cogliete ogni occasione possibile perchè le possibilità di successo sono molto alte.

BILANCIA: difendete ciò in cui credete sempre e comunque perchè non sbaglierete mai. I giovani dimostreranno di avere grande passione nel cuore.

SCORPIONE: avrete più di qualche perplessità su alcune persone che vi stanno da sempre vicine. Ricordate che il vostro fascino vi risulterà utile in parecchie occasioni.

Oroscopo di Branko settimanale fino al 22 settembre 2022: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko su Chi ha poi dato le sue previsioni sull’ultimo gruppo di segni zodiacali non ancora presi in considerazione (QUA per consultare l’oroscopo di sette giorni fa).

SAGITTARIO: siete un po’ nervosi in questo periodo. Cercate di calmarvi perchè la troppa agitazione non vi porterà da nessuna parte.

CAPRICORNO: l’amore è assolutamente dalla vostra parte. Se siete single è arrivato il momento di buttarvi perchè potreste trovare finalmente il partner giusto.

ACQUARIO: siete in vena di festa e assecondate questo vostro bisogno perchè non c’è niente di male nel divertirvi.

PESCI: state vivendo situazioni che non vi aggradano molto, ma ne uscirete con grande nonchalance.