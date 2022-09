Oroscopo Branko weekend e settimana: previsioni fino al 15 settembre 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 10, 2022 , in Oroscopo

Branko, oroscopo settimanale dal 9/10 al 15 settembre 2022: le previsioni

Ovviamente anche sull’ultimo numero del magazine Chi non poteva mancare l’oroscopo del popolare astrologo, il quale ha iniziato a dare le sue previsioni prendendo in considerazione questo gruppo di segni zodiacali consultabili qua di seguito.

ARIETE: preparatevi mentalmente perchè in autunno avrete parecchie sfide da affrontare, e non tutte saranno proprio semplici.

TORO: la situazione per i nati sotto questa stella non è mutata rispetto alla scorsa settimana. Attenzione perchè quello che non sembrava essere possibile potrebbe invece accadere nei prossimi giorni.

GEMELLI: l’astrologo consiglia di evitare scontri e confronti che tanto non vi porteranno da nessuna parte.

CANCRO: la prossima settimana potrebbe essere molto fortunata per quanto riguarda l’amore. Ricordatevi che pure un’avventura del tutto casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Oroscopo di Branko della settimana fino a giovedì 15 settembre: le previsioni segno per segno

L’astrologo sul magazine Chi ha posto le sue attenzioni su un altro gruppo di segni zodiacali dando le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna.

LEONE: questo è un periodo davvero d’oro per quanto riguarda il lavoro e soprattutto gli affari. Attenzione perchè ciò che stavate cercando lo troverete a breve.

VERGINE: non cadete nelle provocazioni se non volete mettere a rischio la vostra storia d’amore. Rilassatevi un po’ perchè svveertirete un po’ troppa stanchezza.

BILANCIA: nessuno come voi riesce a risolvere situazioni di contrasto grazie alla vostra innata diplomazia.

SCORPIONE: nei prossimi gironi c’è la concreta possibilità che facciate incontri interessanti. Poca fortuna negli affari.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino al 15 settembre 2022: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko su Chi si è infine concentrato sui restanti segni zodiacali, il cui destino è ancora tutto da svelare (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: state affrontando un periodo di forte stress dopo le vostre meritate vacanze. Non preoccupatevi per questioni legate al lavoro e alle vostre finanze.

CAPRICORNO: tutto filerà come l’olio nei prossimi giorni. In amore è arrivato il momento di buttarvi.

ACQUARIO: siete giovani ed in questo periodo state cercando una sistemazione. Vagliate le offerte e decidete quanto prima.

PESCI: riflettete molto in questo weekend prima di prendere decisioni coraggiose, soprattuto nel lavoro.