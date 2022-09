Bruno Arena morto, il saluto spaccacuore di Max Cavallari: “Ti amo”

Max Cavallari saluta il compagno di una vita: “Ti amerò per sempre”

La notizia della morte di Bruno Arena ha sconvolto tutta quella parte d’Italia che ame le risate. Il membro dello storico duo I Fichi d’India, che ha raccolto successi in ogni angolo del Paese, è morto all’età di 65 anni, dopo essere stato colpito da aneurisma nove anni fa nel corso della registrazione di una puntata del cabaret Zelig. E dopo qualche ora di silenzio, mascherato da un dolore lacerante e indescrivibile, ha preso la parola Max Cavallari, il compagno e amico di una vita con il quale ha condiviso e impilato vittorie professionali. L’attore ha preso la parola sul proprio account Facebook, ricordando così Bruno: “Hai preso la valigia e le parrucche?…adesso farai ridere i grandi lassù…. È solo un arrivederci. Ti amerò per sempre”. Pensiero accolto con grande commozione dai fan dei Fichi d’India, una delle coppie comiche meglio riuscite della comicità all’italiana.

Una vita passata al fianco dell’amico

Fin da quel terribile giorno del 2013, in cui in ictus cambiò totalmente la vita di Bruno Arena, ricca di gioie ma anche di momenti estremamente difficili, Max non ha mai mollato il fianco dell’amico. Una vita trascorsa insieme con l’unico grande compito di far ridere la gente, seminando allegria e spensieratezza a tutto campo. Cavallari ha postato con grande continuità i momenti trascorsi al fianco del collega, soprattutto in questi ultimi anni in cui i due per ovvi motivi non hanno più potuto condividere insieme il palco. E con la scomparsa di Bruno se ne va anche un pezzo di Max.

Bruno Arena morto, l’annuncio direttamente dal figlio

A dare la notizia spaccacuore della morte di Bruno Arena è stato il figlio Gianluca, che più volte ha raccontato la voglia del papà di tornare sul palco, nonostante gli evidenti segni lasciati dall’aneurisma che lo ha colpito nel 2013. Ed è stato proprio il frutto dell’amore con Rosy Marrone ad avvertire i fan della scomparsa del papà, amatissimo e sempre riempito dall’affetto dei fan in tutti questi anni di sofferenza. L’Italia piange un artista che ha lasciato una traccia indelebile non solo nella comicità, ma anche nel cuore di tutti coloro che l’hanno amato.