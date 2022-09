Camper, le parole di Tinto sulla famosa collega morta: “Dedicato a lei…”

“Questi studi sono dedicati a lei”, a Camper il toccante ricordo di Raffaella Carrà

E’ finita oggi, venerdì 2 settembre 2022, la messa in onda del programma estivo del mezzogiorno di Rai1 dallo studio 3 della sede Rai di via Teulada a Roma poiché, come abbiamo scritto recentemente e come il padrone di casa ha confermato in diretta, la settimana prossima, per le ultime cinque puntate, la trasmissione sarà in esterna. E proprio in vista di ciò, Tinto e Roberta Morise nella diretta odierna hanno voluto ringraziare tutta la squadra dello studio che ha ospitato il programma per tre mesi. Facendo i ringraziamenti in questione, Tinto ha quindi ricordato: “Questi studi Rai sono intitolati a Raffaella Carrà…”.

“Super squadra quella di Camper”, i ringraziamenti di Roberta Morise nella diretta di oggi

“Facciamo inquadrare la squadra di questo studio” ha detto Tinto rivolgendosi alla regia di Camper, mentre Roberta Morise ha risposto definendo “una super squadra” quella con la quale ha lavorato dal 6 giugno scorso. “La settimana prossima saremo in viaggio” ha ricordato inoltre il collega. La ragione dello spostamento in esterna della trasmissione da lunedì a venerdì della prossima settimana, che sarà anche l’ultima di questa edizione, è il ritorno di Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, trasmessi dallo stesso studio: com’è noto da tempo, infatti, Serena Bortone e Alberto Matano partiranno già lunedì 5 settembre, mentre gli altri colleghi di Rai1 con le loro trasmissioni saranno di nuovo in video, invece, a partire da lunedì 12.

Roberta Morise invitata a cena da un ballerino: “Sei single da poco perciò…”

Fine edizione a parte, all’inizio della puntata la conduttrice di Camper è stata invece invitata a cena da un maestro di ballo intervenuto in collegamento con Maria Elena Fabi da una spiaggia della Basilicata: “Tutti sanno che sei single da poco” ha detto l’inviata a Roberta, alla quale ha poi presentato, appunto, il suo ospite, che ha manifestato il desiderio di portarla a cena a Roma prossimamente. Sempre nel collegamento in questione Maria Elena Fabi è stata protagonista di una gaffe con un bambino piccolissimo che le ha scippato il microfono!