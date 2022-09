Camper, bimbo scippa microfono all’inviata di Roberta Morise e Tinto: FOTO

Piccola gaffe per Maria Elena Fabi oggi nel programma condotto da Tinto e Roberta Morise

Momento molto divertente nella prima parte della puntata di oggi, venerdì 2 settembre 2022, di Camper, il programma estivo che ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 negli ultimi tre mesi. Tutto è accaduto durante un collegamento con l’inviata Maria Elena Fabi, intervenuta da una spiaggia di Nova Siri, in provincia di Matera: lì ha scambiato qualche parola con un giovane in vacanza, il quale si è avvicinato a lei con un bambino molto piccolo in braccio, ossia il suo nipotino. Ed ecco il siparietto esilarante: il bambino in questione ha afferrato il microfono della Fabi provando in tutti i modi a strapparglielo alle mani, facendo scoppiare a ridere sia il papà che i conduttori che hanno seguito la divertente scena dallo studio.

L’inviata di Camper ironizza: “Una conduttrie non può mai lasciare il suo microfono”

Rivolgendosi direttamente al bambino, l’inviata di Roberta Morise e Tinto ha detto scherzosamente, provando a riappropriarsi del microfono: “Devi sapere che una conduttrice il suo microfono non lo può mai lasciare a nessuno eh”. Ridendo, Roberta dallo studio ha commentato: “Maria Elena è in difficoltà”.

E’ un bambino molto vivace

ha quindi replicato Maria Elena, con la Morise che dallo studio le ha risposto, sempre ridendo: “Sei troppo in difficoltà”. Anche Tinto ha commentato quanto stava succedendo esclamando: “Che meraviglia!”.

Roberta Morise e Tinto ridono per la gaffe dell’inviata: “Lascia il microfono al bimbo”

Vedendo Maria Elena Fabi, appunto, in difficoltà, la conduttrice di Camper dallo studio ha interrotto il collegamento dicendole: “Lascia il microfono al bimbo, ci vediamo dopo”, mentre Tinto (sul quale Roberta Morise recentemente ha fatto una confessione) rivolgendosi direttamente al bambino, il piccolo Gerardo, ha detto: “Non si fa!”. Niente da fare, quindi: l’inviata non è riuscita a chiacchierare con lo zio del bimbo e non ha potuto far altro che salutare i conduttori e dar loro appuntamento per poco dopo.