Can Yaman potrebbe tornare in Italia: per lui c’è già un nuovo progetto

La sceneggiatrice di Viola come il mare sgancia la bomba: ci sarà la seconda stagione

Manca ormai poco all’arrivo della fiction Viola come il mare targata Lux Vide, che andrà in onda venerdì 30 settembre su Canale5. Ancor prima di iniziare questa serie ha già raccolto grandissimo successo da più parti e praticamente non si parla d’altro. Ricordiamo che la serie è stata addirittura presenta al Festival del Cinema di Venezia. La chiave è sicuramente nei protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi che potrebbero restare a lungo nella rete. Infatti la sceneggiatrice della serie, Elena Bucaccio, intervistata dal magazine Dreamers, su una possibile seconda stagione dice:

“Assolutamente sì. E’ un progetto fatto per andare avanti negli anni. Viola e Demir sono due personaggi pieni di storie da raccontare. Speriamo che il pubblico li ami come li amiamo noi e che ci dia la possibilità di stare insieme per tantissimo tempo”.

Can Yaman raccontato dalla sceneggiatrice: “Adora stare in compagnia”

Dopo una brutta disavventura, avvenuta proprio durante le riprese di Viola come il mare, l’attore si è goduto quasi due anni in Italia. Adesso però è volato a Budapest, dove resterà per 6 mesi per girare la nuova serie della Disney+. E in attesa di vederlo di nuovo in Italia, magari con la seconda stagione di Viola come il mare, è stato chiesto alla sceneggiatrice quali sono gli aspetti che rendono Can più italiano. Queste le sue parole:

“Adora stare in compagnia. Gli piace ridere, passare la serata con gli amici, in questo è molto italiano. E gioca a pallone nelle pause tra una scena e l’altra”.

Tutte le somiglianze tra il protagonista di Viola come il mare e l’attore

Infine, nel corso dell’intervista, la sceneggiatrice della fiction Viola come il mare, Elena Bucaccio, ha parlato dei due personaggi protagonisti. Sia Francesco Demir che Viola Vitale assomigliano molto ai due attori che li interpretano. E se la Chillemi ha di Viola l’allegria, l’apertura al mondo e l’onestà, anche Can Yaman ha tanto del suo nuovo personaggio. In particolare la sceneggiatrice anticipa che il suo personaggio, ovvero Francesco Demir, è da perdere la testa. E aggiunge: