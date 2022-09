Can Yaman, brutta disavventura durante le riprese: “Mi ha dato fastidio”

L’attore racconta cos’è accaduto mentre girava Viola come il mare: “Mi è partita la ciavatta”

E’ lui l’attore del momento, soprattutto in Italia dove sta per debuttare per la prima volta come protagonista di una serie tv italiana. Si tratta di Can Yaman, attore turco ma amatissimo in tutto il mondo anche se con l’Italia c’è ormai un legame molto particolare. Eppure anche il troppo affetto può avere delle conseguenze poco piacevoli. E l’attore lo sa bene visto che più volte ha provato a mettere un freno all’invadenza di alcune fan. Un episodio del genere, come racconta intervistato dal quotidiano La Stampa, è avvenuto a Palermo durante le riprese di Viola come il mare. L’attore era in albergo quando, dopo aver aperto la porta, si è trovato davanti un uomo che stava origliando!

“Mi è partita la ciavatta, ho detto arrestatelo. Insomma mi ha dato fastidio”

racconta Can.

Can Yaman e le difficoltà con le fan: “L’invadenza non mi piace”

E’ pronto a spiccare nuovamente il volo l’attore, che sta per lasciare l’Italia per un nuovo progetto che lo porterà a trasferirsi in un altro Paese. E qui Can spera di trovare lo stesso affetto delle fan ma che il pubblico non oltrepassi certi limiti.

“L’invadenza non mi piace. So che in parte è una conseguenza del mio lavoro e quindi devo accettarla. Adoro le mie fan ma se mi vengono a citofonare a mezzanotte ecco questo non piacerebbe a nessuno”

ammette Can. un altro aspetto che l’attore non sopporta è il continuo giudizio o chiacchiericcio su ogni donna, amica o collega, che gli sta vicino. E la sua paura, aggiunge, è come potrà una fidanzata un giorno reggere tutto questo.

Grandi cambiamenti dopo l’esperienza in Italia: “Mi sento cresciuto”

Gli ultimi anni passati in Italia per l’attore sono stati un terremoto di emozioni, sia lavorative che private. Il fidanzamento con Diletta Leotta, lo spot della De Cecco, la fondazione della Can Yaman for children, la nascita del profumo Mania, il ruolo in Che Dio ci aiuti 6 e quello da protagonista in Viola come il mare. In mezzo tante ospitate, come quella ad Amici, e tanti eventi importanti. “Mi sento cresciuto” ammette Can Yaman “mi sento più maturo, come se fossi entrato in un’altra fase”.