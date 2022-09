Carolina Crescentini, grande emozione sul set di Mare Fuori: cosa è accaduto

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 3, 2022 , in Serie & Film Tv

L’attrice porta i fan dietro le quinte di Mare Fuori 3: “Dovrei essere dura con i ragazzi, ma mi emozionano”

Questa estate agli appassionati di serie porterà in dote il successo travolgente di Mare Fuori. La fiction lanciata sulle reti Rai è sbarcata all’inizio di giugno sulla più celebre piattaforma di contenuti streaming e da allora in poi tutto è cambiato. Carolina Crescentini, che nella grande fiction veste i panni della direttrice del carcere minorile in cui sono ambientate le vicende, è stata intervistata dal settimanale TV Sorrisi e canzoni e ha raccontato le sue sensazioni direttamente dal set della serie. L’attrice ha poi svelato il proprio punto di vista sui ragazzi che interpretano i vari personaggi:

Fanno tutti i fighi ma sono dei cuccioli. Sul set mi emoziono, dovrei essere dura con loro, ma me li abbraccerei tutti. Alcuni tra l’altro provengono davvero da delle realtà difficili e grazie ai personaggi che interpretano le loro vite si sono trasformate

Carolina Crescentini svela un retroscena: “Ecco cosa ho chiesto a un fan”

Nelle storie raccontate da Mare Fuori emergono anche le vicende di due famiglie camorriste, quella dei Di Salvo, da cui discende Carmine, uno dei personaggi più amati della fiction, e i Ricci. Parlando al settimanale TV Sorrisi e canzoni l’attrice ha svelato un curioso retroscena accaduto con uno dei tanti fan che in queste settimane stanno bersagliando il set delle riprese: “Ho chiesto a uno dei fan che ci ha fermato per strada quale fosse la sua famiglia preferita. Lui mi ha risposto che preferisce il ruolo delle guardie perché ci devono aiutare”. Tanti punti di vista differenti, con le storie narrate dalla fiction che hanno fatto breccia nel cuore di milioni di italiani.

Un morto nella nuova stagione di Mare Fuori, il regista ammette: “Dal set è uscito un carro funebre”

Il rischi spoiler è sempre in allerta e uno lo abbiamo raccontato proprio nelle scorse settimane riguardo alla terza stagione di Mare Fuori. Il regista Ivan Silvestrini parlando a TV Sorrisi e canzoni ha spiegato come siano tantissimi i fan che si avvicinano ai luoghi delle riprese: “Qualche tempo fa dal carcere è uscito un carro funebre e quello non potevamo nasconderlo, da quel momento è partito il toto-morto sui social”.