Caterina Balivo, gli ascolti di Lingo non decollano: La7 ha deciso di…

Lingo in difficoltà, LA7 corre ai ripari e cerca di invitare il pubblico

Da pochi giorni è ufficialmente iniziata l’avventura di Caterina Balivo al timone di Lingo. La ex presentatrice Rai è sbarcata con grande entusiasmo al timone del nuovo game show che LA7 ha scelto di cucirle addosso, ma la partenza del format non è stata proprio quella desiderata. Gli ascolti infatti non decollano, anzi, e i risultati raccolti nei giorni scorsi non hanno certo lasciato indifferenti i vertici della tv di Cairo. Dopo un esordio con 138.000 telespettatori raccolti e l’1,12% di share di lunedì scorso, il nuovo game di La7, Lingo, è sprofondato sotto l’1%. La puntata di ieri del format affidato a Caterina Balivo, in ripresa rispetto agli ascolti negativi dei primi giorni, è stata seguita da 129.000 telespettatori e lo 0,98% di share, sfiorando l’1%. La7 per questo ha deciso di ricordare l’appuntamento agli spettatori con il programma, ponendo in sovrimpressione per tutto il giorno il titolo del programma sopra il logo del canale.

L’appello di Caterina Balivo sui social: “Non c’è più tempo per preghiere e dispiaceri”

Nelle scorse ore la conduttrice di LA7 è intervenuta sui social e ha voluto dedicare un pensiero alle Marche, colpite da una violentissima alluvione nelle scorse ore. Un evento tremendo sul quale Caterino Balivo ha voluto soffermarsi per ricordare ancora una volta quanto sia importante salvaguardare il nostro pianeta, sempre più in difficoltà: “In poche ore è piovuta l’acqua che cade in 7 mesi. Più tardi i Paesi affronteranno il problema, più morti, gente che avrà perso tutto, avremo sulla coscienza. Il cambiamento climatico è un’emergenza da affrontare ORA: non c’è più tempo per preghiere e dispiaceri” – il tweet della conduttrice -.

Caterina Balivo e il flop di Lingo: si poteva prevedere?

Tornando al lavoro, l’insuccesso di Lingo poteva essere anche in parte previsto, visto che come sempre e su qualsiasi rete, i nuovi programmi possono avere necessità di tempo per ingranare. LA7 e Caterina Balivo si sono uniti da pochissimo e quindi dunque non esiste fretta di ottenere risultati stellari in così poco tempo. La conduttrice, che si è scagliata contro un utente sui social nei giorni scorsi, avrà dunque tempo di lavorare serena, con la speranza che presto Lingo possa trasformare i freddi numeri raccolti finora in delle soddisfazioni.