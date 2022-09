Caterina Balivo perde la pazienza e sbotta: “Ma quale rifatta?!”

La conduttrice perde la pazienza sui social: “Naso rifatto a chi?!”

Non si è trattenuta Caterina Balivo ed ha risposto per le rime a chi l’accusava di avere un naso troppo rifatto. La conduttrice campana che da lunedì 12 settembre è al timone del nuovo quiz show di La7, Lingo-Parole in gioco in queste ore ha risposto ad alcuni ask su Instagram dei sui follower. Tuttavia, qualcuno degli utenti le ha commentato: “Guardo il tuo naso troppo ritoccato” e ciò ha fatto perdere la pazienza alla conduttrice che immediatamente ha replicato: “Naso rifatto a chi? È tutto mio, anzi ho preso pure un vetro in faccia e mi manca un pezzettino.” Insomma, la Balivo ancora una volta come già accaduto in passato ha dovuto smentire di essere ricorsa ad interventi estetici.

Caterina Balivo, il suo programma non convince: partenza debole per il quiz show di La7

La conduttrice che dopo aver detto addio a Vieni da me è approdata su La7 ha sempre sostenuto che la nuova sfida era molto difficile ed impegnativa e di non puntare troppo sugli ascolti, ed in effetti queste prime due puntate del quiz show preserale di La7 non hanno convinto ed appassionato i telespettatori. Nel dettaglio, la prima puntata di Lingo ha raccolto 138.000 spettatori per uno share dell’1.11%. La seconda, invece, andata in onda ieri martedì 13 settembre è scesa ancora di più negli ascolti raggiungendo 109.000 spettatori e lo 0.9% di share numeri ben lontani dai diretti competitor Reazione a Catena di Marco Liorni su Rai1 e Caduta Libera di Gerry Scotti su Canale5 anche se, va sottolineato, i paragoni sono azzardati per vari motivi.

La conduttrice fa una confessione privata: “C’è una diatriba con mio figlio”

Caterina Balivo, sempre sui social, ha poi aggiunto di avere una diatriba in famiglia con il figlio Guido Alberto di 10 ed ha chiesto un parere agli utenti sui social. La conduttrice ha ammesso: “Mio figlio mi dice ‘mamma, tu racconti i fatti tuoi alla gente ma alla gente non frega nulla, e comincio a pensare che sia anche vero. Ma allora che si fa sui social?” Riguardo invece il suo futuro in tv mentre sembra possibile il suo addio a Il cantante mascherato per il momento da lunedì al venerdì dalle 19.00 conduce Lingo su La7.