Caterina Balivo, confessione shock: “Inondata da messaggi osceni e triviali”

La conduttrice di Lingo fa una confessione scioccante: “Turbata da alcuni messaggi osceni”

In queste ore Caterina Balivo si è mostrata molto turbata ed ha fatto una confessione shock attraverso i suoi profili social. Cosa l’è successo? A raccontarlo è stata lei stessa attraverso delle storie su Instagram. In sintesi ieri dopo aver postato una foto in cui venivano inquadrati anche i suoi piedi ha ricevuto una valanga di messaggi offensivi ed inappropriati. La conduttrice, nel dettaglio, ha confessato:

“Nella foto ero a pieni nudi sul divano di casa e sono arrivati, oltre ai commenti carini ed attinenti di molti di voi, anche commento triviali, irripetibili sui miei piedi. Quando dico irripetibili non esagero.”

La Balivo ha anche aggiunto che tutto ciò l’ha talmente turbata da volerlo condividere con i suoi follower.

Caterina Balivo si sfoga duramente: “Cominciamo ad avere un serio problema”

Dopo aver spiegato cosa le è successo, la conduttrice di Lingo-Parole in gioco si è sfogata duramente ammettendo:

“Cominciamo ad avere un problema perché io in casa non uso le scarpe da mai e non posso iniziare adesso a farmi un problema…ognuno è libero di pubblicare quello che vuole ma voi non potete essere liberi di scrivermi messaggi irripetibili.”

La Balivo poi ha aggiunto che solo una minima parte dei suoi follower l’ha tempestata di questi messaggi mentre gli altri si sono mostrati al contrario carini ed educati scrivendole complimenti o critiche costruttive e non offensive sul libro che voleva pubblicizzare Furore, il romanzo di John Steinbeck.

Lingo-Parole in gioco: il quiz show di La7 non decolla negli ascolti

Al di là del comprensibile sfogo, la conduttrice Caterina Balivo anche oggi, come ogni giorno, è stata al timone del quiz show di La7. Com’era prevedibile vista la fascia oraria il programma che si scontro con Reazione a Catena di Marco Liorni e Caduta Libera di Gerry Scotti non brilla negli ascolti non riuscendo a superare l’1% di share. La conduttrice, tra l’altro, negli scorsi giorni è stata costretta a fermarsi per lasciare spazio all’approfondimento politico. Lingo va in onda da lunedì al venerdì a partire dalle 19.00 circa.