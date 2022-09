Caterina Balivo costretta a fermarsi: arriva lo stop per il quiz Lingo

Caterina Balivo venerdì non andrà in onda: la decisione di La7 sul quiz show

Le imminenti elezioni hanno spinto le reti televisive ad apportare delle modifiche nei loro programmi, è il caso non solo di Rai e Mediaset ma anche di La7 che in vista delle elezioni ha voluto dare più spazio all’approfondimento giornalistico condotto dal giornalista ormai volto di punta della rete, Enrico Mentano. Infatti, stando a quanto riporta il sito DavideMaggio.it il direttore condurrà uno speciale incentrato sulle elezioni con confronti tra i politici ma tale speciale non andrà in onda solo nella prima serata ma inizierà prima, già a partire dalle 17.00 e quindi ciò comporterà che venerdì 23 settembre Lingo-Parole in gioco non andrà in onda.

Arriva lo stop per Lingo-Parole in gioco: al suo posto la Maratona Mentana

Andando con ordine, quindi, Caterina Balivo venerdì 23 settembre non andrà in onda con il suo quiz show per lasciare spazio alla Maratona Mentana. Inizialmente la trasmissione di Enrico Mentana incentrata sulle elezioni politiche dal titolo L’Ultima Parola non andrà in onda come inizialmente previsto solo nella prima serata di La7 ma inizierà prima, a partire dalle 17.00 e per questo quindi il quiz della conduttrice campana non andrà in onda ma verrà trasmesso comunque, a partire da lunedì 26 settembre sempre a partire dalle 19.00 circa su La7. Per quanto riguarda lo Speciale Elezioni, invece, dal sito D.M. si apprende che interverranno i maggiori leader politici a pochi giorni del voto per spiegare i loro programmi.

Lingo non riesce a decollare negli ascolti: quale sarà il futuro del quiz di La7?

Il nuovo game show di Caterina Balivo non sta riuscendo a decollare negli ascolti. L’arrivo della conduttrice di Aversa su La7 è stato acclamato con grande entusiasmo ma in realtà i risultati in termini di ascolti non sono quelli sperati. Senza addentrarsi sulla sfida e sui paragoni con i diretti competitor, i colossi sacri Reazione a Catena di Marco Liorni o Caduta Libera di Gerry Scotti Il quiz della Balivo in queste prime dieci puntata ha avuto una media di share inferiore all’1% tanto che la rete è dovuta correre ai ripari ma senza migliorare la situazione quindi ci si chiede quale sarà il futuro del game show anche se va aggiunto ci vuole comunque del tempo per consolidare dei risultati.