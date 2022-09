Cecilia Rodriguez fa un annuncio molto importante: “Adesso posso dirvelo”

Belen Rodriguez, sua sorella spiazza tutti con un annuncio su instagram: “Finalmente ve lo posso raccontare”

Cecilia Rodriguez, dopo la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, non si è mai fermata neppure un minuto lavorando a tanti progetti legati soprattutto alla moda e alla Tv. E proprio in queste ultime ore ha annunciato sui social di aver raggiunto un nuovo traguardo. Quale? Ha rivelato ai suoi numerosi follower su instagram di essere particolarmente felice perchè è diventata il nuovo volto di un importantissimo brand di gioielli:

“Finalmente vi posso raccontare, vi posso svelare e vi posso far vedere…Sono il nuovo ambassador di questo importante brand di gioielli…”

Cecilia Rodriguez non nasconde tutta la sua felicità dopo l’annuncio: “Gioia infinita”

Ovviamente la sorella di Belen Rodriguez, dopo aver annunciato ai suoi numerosi follower su instagram di essere diventata ambassador di questo brand di gioielli, non ha nascosto tutta la sua immensa felicità e gioia per via di questa grande occasione che darà sicuramente una svolta importante alla sua carriera come influencer: “Sono molto felice di questa nuova collaborazione…E’ un’immensa gioia…” Si ricorda che proprio la sorella della popolare conduttrice di Tu si que vales e Le Iene, la quale si è sfogata amaramente, è seguitissima su instagram, visto che può vantare di avere ben 4 milioni e 700 mila follower. Insomma il suo è un successo che non conosce battute d’arresto.

L’influencer e il suo nuovo progetto: i numerosi fan sono al settimo cielo

Si segnala inoltre che dopo l’importante annuncio di Cecilia Rodriguez sono stati tanti i fan ad averle fatto i più sentiti complimenti per questo ennesimo traguardo raggiunto: “Bravissima e bellissima Cecilia, meriti tutti i traguardi raggiunti!” Altri le hanno detto che merita tutto questo successo perchè si è sempre data da fare nella sua vita. In questi mesi la fidanzata di Ignazio Moser, la quale è stata vittima di uno scherzo, è impegnatissima anche con la sua linea di moda lanciata insieme a sua sorella Belen e suo fratello Ignazio Moser, il quale ha partecipato alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi.