Belen Rodriguez, duro sfogo: “Ci sono ragazze che si sono tolte la vita!”

La showgirl a Il tempo delle donne sul tema dei social: “L’insulto è l’inizio della mia forza”

Anche Belen Rodriguez è stata tra gli ospiti della nona edizione dell’evento de Il Corriere della Sera in programma dal 9 al 12 settembre. Tra i temi affrontati la showgirl ha toccato anche quello delle critiche che le persone ricevono sui social. Belen ha detto che se una critica è costruttiva allora va benissimo ma se è fatta solo per ferire allora tutto cambia.

“Ci sono ragazzine che si sono tolte addirittura la vita per un messaggio”

ha ricordato la Rodriguez. La showgirl ha sottolineato che non tutti magari hanno il suo carattere forte, in grado di farsi scivolare le critiche. Secondo Belen un ruolo fondamentale giocano i genitori che in questi casi dovrebbero spiegare ai figli che “l’insulto non è la sconfitta di nessuno ma l’inizio della mia forza, se lo uso bene”.

Belen Rodriguez: “E’ più facile immaginare una donna che cade che un uomo”

La showgirl argentina ha poi riflettuto insieme ad una giornalista sul perché in questa società sembra piacere così tanto vedere una donna cadere e se sia giusto o meno opporsi a questo atteggiamento. Belen ha spiegato che secondo lei piace vedere una donna cadere perché nell’immaginario collettivo, ma anche nella realtà, la donna viene associata al concetto di fragilità. Poi continuando ha aggiunto:

“Quindi è più facile immaginare una donna che cade che un uomo che cade”.

La conduttrice lancia un importante messaggio: “Nessuno può giudicare”

Infine, dopo aver commesso un errore Belen Rodriguez si è espressa su quelle colleghe, perlopiù americane, massacrate dai media solo per il fatto di uscire da certi schemi. “La fama è veramente molto complicata da gestire” ha spiegato la showgirl che in prima persona ha vissuto periodi in cui veniva criticata per ogni cosa. Belen ha aggiunto che gestire determinate carriere è complicato e, in questi casi, è importante avere qualcuno accanto che sappia supportarti. Poi su chi dispensa critiche feroci ha detto: