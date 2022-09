Cecilia Rodriguez assalita: cosa è successo durante un importante evento

“Ci hanno assaliti tutti”, il retroscena svelato della sorella di Belen

Si è ripresa dopo l’intossicazione alimentare che l’ha colpita nei giorni scorsi, impedendole di partecipare al lancio della nuova piattaforma della Paramount, Cecilia Rodriguez. La modella argentina infatti di recente ha partecipato a un evento organizzato da una nota casa di moda, sponsorizzando i prodotti del marchio. Non sono mancati gli inconvenienti per la compagna di Ignazio Moser che nelle sue Instagram Stories ha mostrato il viaggio in auto e il cambio di tragitto per via si un blocco stradale che l’ha portata a commentare: “Prima o poi arriveremo da qualche parte”. Raggiunta la destinazione, la modella è stata accolta dall’affetto del pubblico che l’ha subito raggiunta. Sui social ha infatti commentato:

“Volevo dirvi che sono arrivata, ci hanno assalito tutti”.

Subito dopo però la showgirl ha spiega meglio cosa è accaduto raccontando: “Molto simpatici tutti, abbiamo fatto un sacco di foto”.



Cecilia Rodriguez ha ancora problemi di salute? “Mi sembra di essere tornata all’Isola dei Famosi”

La fidanzata di Ignazio Moser ha poi mostrato una serata goliardica, in compagnia degli affetti più cari, per festeggiare un compleanno. Nelle sue storie su Instagram ha poi mostrato un pasto casalingo a base di riso, commentato con queste parole: “Mi sembra di essere tornata all’Isola dei Famosi”. Forse la sorella di Belen potrebbe avere ancora qualche strascico, dopo il malore accusato negli ultimi giorni e che ha reso necessario l’intervento del medico. Intanto la storia d’amore con l’ex ciclista prosegue a gonfie vele, la coppia ha festeggiato cinque anni d’unione. Un unione che sembra essere destinata al “per sempre”.

Ignazio Moser e la fidanzata pronti per il grande passo? Tutte le novità sulla coppia

Tra alti e bassi Cecilia Rodriguez e l’ex ciclista continuano ad essere inseparabili. Il momento di crisi vissuto qualche tempo fa ha infatti rafforzato la coppia, come sottolineato dal figlio di Francesco Moser, e ora potrebbe essere pronta per il grande passo. La coppia ha infatti rivelato nel corso di diverse interviste di essere pronta per le nozze e soprattutto per allargare la famiglia. Il sogno di un figlio è infatti un desiderio comune che potrebbe essere esaudito molto presto. Compiuti da poco trent’anni, l’ex ciclista ha infatti ammesso di sentirsi più maturo e pronto per diventare papà. Il 2023 sarà l’anno propizio?