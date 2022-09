Cecilia Rodriguez, momenti di paura: l’intervento immediato del medico

Attimi di panico per la sorella di Belen: “Ieri sono stata malissimo”, come si sente ora

Si è mostrata pallida, con il viso sbattuto, Cecilia Rodriguez su Instagram Stories in queste ore, come visibile nella foto in alto. La bella argentina, sempre bellissima e pimpante sui social, è apparsa subito sottotono e ha voluto spiegare ai followers cosa le è successo.

“Non sono stata bene ieri, sono stata molto male, oggi sto un po’ meglio, per fortuna è venuto il dottore a casa e mi ha visitato”.

Momenti di paura per la modella che ha raccontato di essere piuttosto delicata di stomaco e con un filo di pudore ha ammesso:

“Sto cercando di bere, di assumere sali minerali perchè ieri ho avuto tantissimo vomito, ecco non volevo scendere nei dettagli”.

A seguito del malore la fidanzata di Ignazio Moser ha dovuto chiamare il medico che l’ha sottoposta a tutti i controlli, constatando che molto probabilmente si è trattato di un’intossicazione alimentare. L’ex gieffina ha voluto tranquillizzare tutti svelando come sta ora: “Niente di grave penso di aver preso un’intossicazione alimentare, penso sia questo”. Ha sottolineato che il consiglio del medico è stato quello di riposarsi per qualche giorno per recuperare le forze.



“Ho dovuto saltare un evento, mi dispiace tantissimo” le parole di Cecilia Rodriguez dopo il malore

La presunta intossicazione alimentare ha costretto la sorella di Belen Rodriguez a saltare l’evento a Roma organizzato per il lancio della nuova piattaforma di Paramount. La modella ha ammesso, con grande rammarico, di non essere potuta partire per via delle sue condizioni di salute sottolineando: “Mi dispiace tanto non esserci stasera, sono una persona molto responsabile. Ignazio ci sarà quindi godetevelo”.

Fidanzata di Ignazio Moser lancia un messaggio: “Dobbiamo ascoltare il nostro corpo”

Ancora in convalescenza Cecilia Rodriguez, dopo la brutta intossicazione alimentare che l’ha costretta a riposo, ha voluto però lanciare un messaggio sottolineando: “Dobbiamo ascoltare il nostro corpo, la salute è la prima cosa, poi viene tutto il resto”. Intanto la showgirl, che ha raggiunto i cinque anni d’amore con il compagno (conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip), ha raggiunto un altro obiettivo importante di recente, diventando testimonial di un importante brand di gioielli.