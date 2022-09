Cesara Buonamici distrutta a Verissimo: “Siamo arrivati alla fine”

Verissimo, la giornalista si commuove in diretta: “E’ arrivata la fine”

E’ andata in onda stamattina su Canale 5 la lunga diretta condotta da Silvia Toffanin per seguire I Funerali della Regina Elisabetta. In studio c’era anche la popolare giornalista del TG5 Cesara Buonamici, che ovviamente ha commentato le immagini live da Londra. Proprio sul finire della puntata quest’ultima non è ce l’ha fatta a trattenere le lacrime nel vedere l’ultimo viaggio della Regina, tanto che è riuscita a parlare con grande fatica:

“E’ la fine…L’ultimo viaggio…E’ la fine di un Regno lunghissimo…Lei è stata una donna che ha attraversato di tutto e di più…”

Cesara Buonamici sulla Regina Elisabetta confessa: “E’ riuscita a tenere unito tutto il popolo”

La giornalista del TG5, sempre in questo suo intervento in diretta a Verissimo, ha poi rivelato con la voce rotta che la Regina d’Inghilterra morta poco più di 10 giorni fa ha conosciuto ben 14 Presidenti degli Stati Uniti:

“Ha visto e conosciuto tutti…E’ stata l’esempio del servizio…E’ riuscita ad unire il popolo…”

Successivamente l’ospite di Silvia Toffanin, la quale ha fatto più di qualche gaffe in diretta, ha rivelato che la Regina è riuscita a dare un insegnamento importante a tutti, aggiungendo di essere sicura che il neo Re Carlo III ne farà tesoro: “Di lei i cittadini custodiranno un ricordo forte…Cercherà di imitarla il più possibile…” E la conduttrice non ha potuto far altro che darle assolutamente ragione.

Silvia Toffanin, suo ospite stamattina svela: “Abbiamo seguito questo evento con grande commozione”

Successivamente la conduttrice di Verissimo ha dato la parola a Francesco Rutelli, il quale non ha nascosto a sua volta tutta la sua emozione nell’aver seguito in diretta i Funerali della Regina Elisabetta:

“Abbiamo assistito con grande commozione questa cerimonia…Ci auguriamo che Carlo d’ora in poi faccia bene il suo dovere…”

Dopo queste parole la presentatrice ha ringraziato sentitamente i suoi ospiti e gli inviati da Londra ricordando che nel pomeriggio l’evento verrà seguito in diretta da Simona Branchetti alla conduzione dello speciale TG5. Come saranno andato gli ascolti? Per scoprirlo non resta che attendere i dati auditel domani mattina alle 10 in punto.