Silvia Toffanin, gaffe durante i funerali della regina: gelo in diretta

Verissimo, gaffe in diretta della conduttrice: la collega interviene

Alle 11 in punto stamattina è iniziata la lunga diretta condotta da Silvia Toffanin su Canale 5 per seguire i Funerali della Regina Elisabetta. Si segnala che proprio durante la diretta fiume la conduttrice ha commesso qualche gaffe facendo storcere il naso al popolo del web. Cos’è successo? Ad un certo punto ha rivelato che stava entrando nell’Abbazia di Westminter l’ex premier britannico Tony Blair: “Sta entrando Blair…” Peccato che quest’ultimo fosse già comodamente seduto al suo posto come ha fatto notare la sua collega Cesara Buonamici, che in questi giorni ha condotto diversi speciali del TG5 sulla Regina. Sarà stata probabilmente l’emozione ad averla tradita, visto l’importanza dell’evento che sta conducendo?

Nuova gaffe di Silvia Toffanin durante i Funerali della Regina: diretta da dimenticare

I problemi in diretta per la popolare conduttrice di Verissimo non sono finiti qua. Difatti poco dopo ha rivelato che il principe Harry sarebbe arrivato ai Funerali della regnante inglese in auto insieme a suo padre Re Carlo III. Peccato che anche stavolta la presentatrice, la quale ieri ha intervistato Romina Power, abbia commesso un errore. Difatti il principe ha sì seguito il corteo funebre, ma nella sua automobile al fianco della moglie Meghan Markle. Errori questi che poco sono piaciuti al pubblico a casa, che su twitter non hanno nascosto tutto il loro disappunto, arrivando addirittura a dire di credere non sia adatta a condurre un programma in diretta.

Cesara Buonamici meglio della popolare conduttrice? Il popolo del web non ha dubbi

In studio oggi a Verissimo a commentare la lunga diretta c’era anche la giornalista del TG5. E sono stati tanti ad aver dichiarato su twitter di credere che sia stata una fortuna averla avuta in studio perchè con la sua esperienze e professionalità è riuscita a non far deragliare completamente la diretta, visto che la padrona di casa Silvia Toffanin è sembrata essere particolarmente ingessata, oltre ad aver fatto più di qualche gaffe in diretta: “Dispiace dirlo ma Silvia Toffanin si è dimostrata essere inadatta a condurre un evento del genere…”, così ha tuonato una telespettatrice. Polemiche anche sulla presenza in studio di Francesco Ruttelli. Difatti molti non hanno fatto mistero di non capire per quale motivo sia stato invitato.