Citofonare Rai2, Simona Ventura carica: “Ci saranno due super novità”

Simona Ventura entusiasta per il ritorno del programma: “Sarà molto più al femminile”

Squadra che vince non si cambia e per questo dalla prossima settimana Paola Perego e Simona Ventura torneranno al timone di Citofonare Rai2 ogni domenica mattina alle ore 11:15 circa. La squadra però è pronta ad allargarsi con nuovi volti che animeranno la trasmissione e sicuramente cattureranno il pubblico che seguirà il programma da casa. Intanto, in attesa del nuovo debutto, la Ventura ha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui, parlando proprio delle novità, Simona ha detto:

“Sarà un programma molto più al femminile a partire da due super novità”.

Il riferimento è a Valeria Graci e ad Antonella Elia, quest’ultima nel ruolo di inviata. “Ne vedrete delle belle” conclude la Ventura.

Il legame tra le due conduttrici di Citofonare Rai2: “Apparteniamo a mondi diversi che si sono incontrati”

Come ricorda Simona Ventura nel corso dell’intervista su di lei e Paola Perego c’era moltissimo scetticismo. Per molti infatti è impossibile che due donne possano dividersi uno spazio di conduzione senza invidia o competizione. “Qualcuno pensava che saremmo durate come un gatto in tangenziale” ironizza la Ventura. Invece le cose sono andate diversamente e le due non solo hanno dimostrato feeling e sincerità ma sono state confermate per il secondo anno consecutivo. Sulla Perego Simona dice:

“E’ la mia parte razionale. Apparteniamo a due mondi diversi che si sono incontrati armonizzandosi alla grande”.

Paola viene inoltre descritta come leale e generosa, qualità che Simona apprezza molto.

Cosa succederà a Citofonare Rai2: “Ci ostineremo a cantare”

Anche se Paola Perego e Simona Ventura avranno una partenza anomala le due sono più cariche che mai. In trasmissione, come anticipa Simona nel corso dell’intervista, tornerà la musica con il gruppo Isoladellerose, vincitore del programma The Band condotto da Carlo Conti.

“E io e Paola ci ostineremo a cantare”

svela la Ventura. Spazio poi, anche per quest’anno, a tantissimi ospiti che si racconteranno puntata dopo puntata e che si metteranno in gioco. E se potesse scegliere un ospite in particolare che bussi alla porta della trasmissione di Rai2 chi vorrebbe la Ventura? “Il presidente Macron” conclude la conduttrice.