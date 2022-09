Torna Citofonare Rai2: partenza anomala per Simona Ventura e Paola Perego

La nuova stagione del programma domenicale di Rai2 si apre con il meglio della prima edizione

Partirà l’ultima domenica di questo mese 25 settembre, la seconda edizione del programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, che anche nella stagione tv 2022/2023 faranno compagnia al pubblico del secondo canale della Rai nel giorno di festa all’ora di pranzo. Un inizio di stagione anomalo e decisamente particolare quello che sta per avvenire poiché, come apprendiamo dal sito della Rai e da alcuni settimanali di televisione, il primo appuntamento vedrà un mix di repliche della passata edizione, in onda nella fascia oraria tradizionale del programma, quindi dalle 11.15 alle 12.55. Solo la domenica seguente, come appena accennato, le due conduttrici saranno finalmente in diretta con la rinnovata edizione della trasmissione.

“Aspettando Citofonare Rai2-Il meglio di…”, ecco cosa vedremo domenica a mezzogiorno

Sarà quindi una sorta di riassunto-anteprima quello della trasmissione di Simona Ventura e Paola Perego che aprirà a tutti gli effetti la stagione tv 2022/2023 anche se, come appena spiegato, la partenza ufficiale del programma avverrà solo domenica 25 settembre. Qualcosa di simile è successo lo scorso anno con i programmi del daytime il primo giorno di messa in onda, ossia lunedì 13 settembre quando, a causa di uno sciopero indetto presso gli studi Rai di Roma, diverse trasmissioni sono state costrette a partire con un mix di repliche dell’edizione precedente, come Storie Italiane di Eleonora Daniele ma anche Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Citofonare Rai2, seconda edizione: quali novità vedremo con Paola Perego e Simona Ventura

Repliche di inizio stagione a parte, ricordiamo che recentemente si è parlato in rete di alcune novità volute da Simona Ventura e Paola Perego per questa seconda edizione del loro programma, come l’approdo di Antonella Elia e Valeria Graci nel cast fisso e la mancata riconferma di Cloris Brosca. Per via della presenza di un cast quasi tutto al femminile, le due conduttrici sono state anche criticate su una nota rivista di televisione, ma un famoso collega le ha difese.