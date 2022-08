Citofonare Rai2, nuova edizione si allarga: arriva Antonella Elia e non solo

Antonella Elia sbarca su Rai2: presenza fissa del programma di Simona Ventura e Paola Perego

Mancano solo un paio di giorni all’inizio di settembre ed a poco a poco i programmi dei daytime sia Rai che Mediaset si riaccenderanno. Ed oggi, martedì 30 agosto, c’è stata la conferenza stampa dei programmi Rai e delle importanti novità riguarderanno la nuova edizione di Citofonare Rai2. Le due conduttrici, infatti, hanno annunciato che il cast si allargherà con l’ingresso di due volti molti amati. La prima è Antonella Elia, showgirl che non ha bisogno di presentazioni, che dopo aver partecipato ad alcuni programmi di Canale5 come GF Vip e Temptation Island, sbarcherà nel pomeriggio di Rai2. Il suo ruolo nel programma stando alle dichiarazioni della Perego riportate su DavideMaggio.it sarà a contatto con la gente e girerà tutta l’Italia per raccontare le storie d’amore.

Citofonare Rai2, anticipazioni nuova edizione: arriva anche Valeria Graci

Antonella Elia non sarà l’unico ingresso nel programma di Rai2, infatti, come anticipato tempo fa da TvBlog, nel cast ci sarà anche Valeria Graci. Attrice comica facente parte del due Katia e Valeria ed imitatrice, la Graci ultimamente ha lavorato a Striscia la notizia, sia come inviata che dietro al bancone per qualche giorno. Adesso approderà nel mezzogiorno di Rai2 e sul suo ruolo il sito sopra menzionato spiega:

“Sarà in studio per curiosare tra gli avvenimenti della settimana e le vicende dei personaggi famosi con il fine di mettere in difficoltà le due padrone di casa.”

Insomma avrà il ruolo di simpatica ‘disturbatrice’ di Paola Perego e Simona Ventura.

Simona Ventura e Paola Perego pronte per il ritorno in onda: “Non siamo una novità”

Le due conduttrici hanno poi fornito altri dettagli sulla nuova edizione: “Noi non siamo una novità. Programma bellissimo, che confermiamo. Riapriamo casa nostra con i grandi classici.” La data d’inizio di Citofonare Rai2 è fissata per domenica 25 settembre alle 11.15. Accanto alle new entry Antonella Elia (sempre al centro del gossip) e Valeria Graci torneranno Massimo Cannoletta, la band Isoladellerose, vincitrice di The Band, il programma di Carlo Conti, l’astrologo Simon & The Stars e il dottore commercialista Gianluca Timpone. Non ci sarà invece la zingara Cloris Brosca.