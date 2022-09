Cristiano Malgioglio ha trovato un nuovo fidanzato: chi è e cosa fa

Michael è il nuovo compagno del popolare cantautore: lo scoop di Alberto Dandolo

Poche settimane fa Cristiano Malgioglio ha rivelato di aver lasciato il suo fidanzato turco. Il motivo? L’artista non ha fatto mistero di aver capito di non provare più un sentimento forte nei suoi confronti. Sull’ultimo numero del settimanale Oggi il giornalista Dandolo ha posto le sue attenzioni proprio sulla vita privata del cantautore, cogliendo la palla al balzo per fare una clamorosa rivelazione. Di cosa si tratta? Ha rivelato di essere venuto a conoscenza che si è fidanzato nuovamente: “E’ tornato insieme ad un suo vecchio amore…Lui si chiama Michael…”

Chi è il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio: l’ultimo gossip

Adesso saranno sicuramente in tanti a chiedersi chi sarà mai il nuovo compagno del popolare cantautore di origini siciliane, che proprio il 30 settembre festeggerà il compleanno insieme a Giorgio Panariello a Tale e Quale Show. In base alle indiscrezioni raccolte da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del magazine Oggi il nuovo compagno del cantautore si chiama Michael, ha 39 anni, è originario del Nord dell’Irlanda e come lavoro fa l’artista. Il giornalista è venuto a conoscenza che i due in passato sono stati già insieme:

“Trattasi di un artista trentanovenne nordirlandese di nome Michael con cui Malgioglio è stato fidanzato per oltre un decennio…”

Insomma a quanto pare tra i due è sbocciato nuovamente l’amore.

Cristiano Malgioglio pronto per la nuova stagione televisiva: parla il giornalista

Successivamente Alberto Dandolo, sempre nella sua rubrica sull’ultimo numero del settimanale Oggi uscito in tutte le edicole, ha anche ricordato ai numerosi lettori che questa nuova stagione televisiva sarà pregna di impegni per il popolare e simpaticissimo cantautore di origini siciliane. Difatti quest’ultimo tornerà a sedersi nella giuria di Tale e Quale Show a partire dal 30 settembre (al suo fianco ci saranno Giorgio Panariello e Loretta Goggi), e poi a partire di dicembre sarà in onda su Rai Tre alla conduzione del programma di interviste Mi casa es tu casa: “Sta scaldando i motori in vista della nuova stagione televisiva…Tornerà a Tale e Quale Show e condurrà Mi casa es tu casa…”