Giorgio Panariello, annuncio a sorpresa: “Accadrà con Cristiano Malgioglio”

I due giudici di Tale e Quale Show pronti al grande appuntamento: “Festeggeremo il compleanno insieme”

Tutto pronto per la nuova e attesa edizione di Tale e Quale Show. Il programma di Rai1 è pronto nuovamente a sbarcare sul piccolo schermo il prossimo 30 settembre. E come lo scorso anno oltre all’immancabile e inconfondibile conduzione di Carlo Conti, troveremo in giuria Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, accompagnati dalla regina Loretta Goggi. L’attore toscano e il celebre cantautore siciliano lo scorso anno hanno regalato emozioni e tanto divertimento ai fan, che fremono e sono vogliosi di vedersi strappare ulteriori risate con la ripartenza del programma. E per il 30 settembre Panariello e Malgioglio hanno già dei programmi:

Festeggerò il compleanno con Cristiano e Carlo Conti

ha scritto nell’ultimo post di Instagram lo showman originario di Firenze che proprio nel giorno di debutto del programma spegnerà 62 candeline. Una prima puntata decisamente emozionante per Giorgio.

Giorgio Panariello emozionato sui social: “Grazie ragazzi”

Nelle scorse ore tra i post Instagram del giudice di Tale e Quale Show ha trovato spazio anche un pensiero dedicato alla Nazionale italiana di pallavolo, capace di trionfare contro la Polonia nella finale dei Mondiali. Giorgio Panariello ha quindi voluto complimentarsi con gli azzurri con queste parole: “Campioni! Di nuovo l’Italia sul tetto del mondo! Grazie ragazzi” – le parole del comico e attore che si è lasciato andare ai sentimenti sui social. Parole ovviamente accompagnate dai complimenti dei fan, che si sono uniti al messaggio di ringraziamento del giudice di Tale e Quale Show.

Tutti i concorrenti in gioco nel programma: non cambia il ruolo dello showman toscano

Sarà un’edizione di Tale e Quale Show decisamente con i fiocchi, nella quale Giorgio Panariello conserverà il ruolo di giudice. Grandi nomi nel cast della nuova edizione, con Carlo Conti che è stato capace di portare in gioco personaggi del calibro di Alessandra Mussolini, Gilles Rocca, Samira Lui, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò e Andrea Dianetti. A completare la squadra di concorrenti troveremo poi Francesco Paolantoni nei panni del ripetente, Valentina Persia, Claudio Lauretta, Antonino Spadaccino ed Elena Ballerini. Un cast amalgamato e che certamente darà soddisfazioni sia al padrone di casa che al pubblico.