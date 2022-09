Cristina Quaranta svenuta al GF Vip (VIDEO): cosa ha avuto, come sta ora

Grande Fratello Vip: malore improvviso per una concorrente, che sviene in diretta Tv

Attimi di vera paura nella casa più spiata dagli italiani. E stavolta purtroppo non c’entrano le litigate o gli accesi confronti tra gli irrequieti e simpatici inquilini vip. Cos’è successo? Poco fa Cristina Quaranta ha avuto un brutto malore svenendo improvvisamente. Il tutto è avvenuto in diretta Tv su Mediaset Extra e Mediaset Infinity (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo). I telespettatori ovviamente sono rimasti senza parole, come hanno confessato sui social.

Cristina Quaranta si è sentita male: cosa ha avuto e come sta adesso

In tanti si sono subito chiesti cosa ha avuto la concorrente del Grande Fratello Vip, visto che è svenuta improvvisamente. Al momento purtroppo non è dato sapere come sta e quale è stata la causa che ha portato la concorrente della versione vip del padre di tutti i reality show a sentirsi male. Si segnala che ovviamente sia nella casa che fuori si sono tutti preoccupati per il suo stato di salute. Com’è possibile vedere nel video pubblicato su tutti i social si sono sentite delle urla improvvise dei concorrenti, che evidentemente terrorizzati hanno subito chiesto aiuto alla produzione del reality show: “Aiuto, aiuto, aiuto…Tiriamola subito su…” La regia ha staccato prontamente non facendo ben capire ai numerosi spettatori a casa cosa sia successo realmente

Malore per la concorrente: importanti aggiornamenti sul suo stato di salute

Si segnala che proprio poco fa Cristina Quaranta è tornata nella casa del Grande Fratello Vip dopo essere svenuta improvvisamente. Ancora non è dato sapere cosa sia successo, visto che nel momento in cui ha iniziato a dire quello che ha avuto la regia ha prontamente cambiato inquadratura e silenziato i microfoni. Diversi telespettatori su twitter hanno però segnalato che da diverse ore la concorrente pare aver detto più volte di aver avvertito forti fitte allo stomaco. Verrà fatta prima o poi luce su tutta questa faccenda? Ovviamente gli spettatori a casa hanno già chiesto a gran voce di essere giustamente informati perchè decisamente preoccupati per lo stato di salute dell’inquilina vip.